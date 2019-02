Stiri pe aceeasi tema

- Cazul care a revoltat o țara – sau chiar o lume – intreaga merge mai departe. „Medicul cu 8 clase”, care a profesat la marile spitale din Romania fara macar sa aiba liceul, a intrat in defensiva.

- Colegiul Medicilor Bucuresti precizeaza ca nu a fost inregistrata nicio reclamatie de la nicio persoana in cazul falsului medic Matteo Politi care a operat in mai multe clinici desi absolvise doar opt clase. „La Colegiul Medi...

- „Doctorul” Matthew Mode, pe numele sau adevarat Matteo Politi, a efectuat mai multe operații estetice in spitale private din Romania, a dezvaluit marți Libertatea. Autoritațile s-au sesizat in cazul barbatului cu doar 8 clase și de meserie parcagiu. El s-a folosit doar de un aviz de la Directia de Sanatate…

- Adriana Bahmuteanu a avut ocazia sa il cunoasca pe Matthew Mode, pe numele adevarat Matteo Politi, medicul cu opt clase care a profesat in Romania si a operat sute de persoane. In direct la Antena Stars, Adriana Bahmuteanu a povestit cum si-a dat seama ca este ceva in neregula atunci cand a participat…

- "Medicul cu opt clase" isi deschisese firma in Romania, in acelasi domeniu de activitate, in urma cu aproximativ jumatate de an. Matteo Politi spera sa dea lovitura fara ca nimeni sa stie cine este.

- Spitalul Monza, una dintre clinicile la care italianul impostor ar fi operat, precizeaza ca falsul medic Matteo Politi a facut o singura interventie chirurgicala in incinta clinicii, una dintre cele patru clinici private cu care a colaborat, in cazul unei paciente pe care o consultase intr-o alta institutie…

- Colegiul Medicilor precizeaza ca nu a eliberat niciun document care sa-i dea dreptul sa practice medicina in Romania falsului medic care, conform Libertatea, a operat in mai multe clinici din tara. De asemenea Colegiul Medicilor din Ronania sustine demersul filialei Bucuresti de sesizare a organelor…

- In mediul online sunt imagini scandaloase cu "medicul cu opt clase" care opera in Romania sub un nume fals. Acesta se poza in ipostaze indecente, iar imaginile erau publicate pe retelele de socializare, printre cele cu diferitele interventii pe care le facea.