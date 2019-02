Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din București, desi avea doar opt clase, a fost adus, miercuri seara, de catre polițiști, pentru a fi audiat la Secția 4 de Poliție din Capitala.

- Medicul fals Matteo Politi, prins la Vama Curtici, a fost adus la Sectia 4 Politie din Capitala. Medicul escroc percepea 2.500 euro pentru implant mamar, 1.500 euro pentru rinoplastie si 800 de euro pentru liposuctie

- In urma cu scurt timp, „medicul cu 8 clase”, italianul Matteo Politi a ajuns la secția 4 a poliției din Capitala. Dupa el a adus un „arsenal” de obiecte de lux, mai exact, medicul importor s-a prezentat la audieri cu un troller extrem de valoros și cu o geanta pe masura.

- Conform Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici, judetul Arad, au depistat un cetatean italian cautat de autoritatile romane intr-un dosar de inselaciune. Falsul medic italian Matteo Politi, care a operat in clinici din Romania sub numele de…

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din București, desi avea doar opt clase, a fost prins, in aceasta dimineata, de politistii... The post Medicul italian care a operat in clinici private desi are doar opt clase, prins la o vama din vestul tarii appeared first on…

- Apar noi informații despre „medicul cu 8 clase”, care opera fara sa fi avut macar liceul. Valet in Italia și chirurg in Romania, avea un comportament, in sala de operație, care a starnit suspiciuni intre asistente.

- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic specialist in București ducea o viața la care alții doar visau. Acesta posta pe rețelele de socializare numeroase fotografii din locații exclusiviste in care mergea și ii facea pe toți sa-l invidieze.

- "Medicul cu opt clase" isi deschisese firma in Romania, in acelasi domeniu de activitate, in urma cu aproximativ jumatate de an. Matteo Politi spera sa dea lovitura fara ca nimeni sa stie cine este.