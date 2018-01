Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anunțat, dupa ce Donald Trump a facut prima vizita medicala la spitalul militar Walter Reed, ca președintele american are o sanatate excelenta, relateaza AP. „Vizita medicala a decurs extraordinar de bine. Președintele are o sanatate excelenta și abia aștept sa anunț…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, a inregistrat anul trecut un numar record de pasageri, de 12,84 milioane, cu 16,8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana, a informat compania. De altfel, dezvoltarea traficului aerian de pasageri…

- Presedintele Donald Trump l-a facut mincinos pe autorul scandaloasei carti "Fire and Fury: Inside the Trump White House", Michael Wolff, lucrare catalogata de liderul de la Casa Alba ca fiind plina de...

- "Este un inceput de an furtunos din punct de vedere geopolitic, dar evenimentele nu sunt atat de grave pe cat par. Este bine sa discutam asta ca sa clarificam treburile la inceputul unui an pe care noi l-am anuntat ca va fi foarte tensionat din punct de vedere geopolitic. Pentru ca sa asezam…

- Exista multe aspecte care fac ca impreuna o persoana sa fie considerata rezistenta din punct de vedere psihic si exista desigur un spectru care face ca unor persoane sa le lipseasca anumite aspecte. Totusi, acest lucru nu inseamna neaparat...

- MESAJE de Sfantul Vasile. SMS-uri, URARI si FELICITARI pe care le poti trimite sarbatoritilor: Anul Nou care incepe azi sa iti aduca numai bucurii si impliniri. La multi ani Vasile! Un gand bun si-o sarutare / Azi la ceas de-aniversare / Sfantul Vasile sa te ocroteasca / Visele sa ti…

- Previziuni 2018 Berbec Sanatate Se prea poate ca anul precedent sa fi fost destul de ingaduitor cu tine cat privește acest aspect. Nici urmatorul nu se arata mai solicitant, indiciu cum ca n-ai motive reale sa-ți faci griji in raport cu bunastarea ta fizica și emoționala. Se poate spune așadar ca…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara ca anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scazut intre 12-13 procente in primul an de guvernare, cu crestere economica de aproape 7%, iar PNL este partidul care a crescut cel mai mult - intre 8 si 10 procente,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri, la o intalnire informala cu presa, ca pentru Romania este mult mai important sa adere la zona Euro decat la zona Schengen, dar ca pentru acest lucru este nevoie de performante economice.

- Berbec In noaptea de 16 decembrie, ganduri de noapte tulburi, provocate de o nemulțumire materiala sau financiara. Intre 16 decembrie, dupa ora 03:00′, și 18 decembrie, dupa-amiaza, știri și informați, uneori contradictorii, care vin din strainatate sau de la instituțiile statului ori care privesc calatoriile…

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost retinuta, miercuri dimineata, 13 decembrie, dupa mai multe ore de audieri, in cazul crimei din statia de metrou Dristor. Profesorul Tudorel Butoi, psiholog criminalist, a declarat ca daca se confirma faptul ca intre agresoarea de la metrou si victima nu exista…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat vineri ca anul 2016 a fost „un esec” din punct de vedere al proiectelor demarate, lucru care a dus la cheltuieli publice reduse pentru investitii in primele luni din 2017, dar s-a reusit recuperarea acestui lucru. „Inca un mit dispare astazi privind scaderea investitiilor…

- CSM Politehnica Iasi sta in acest moment relativ bine din punct de vedere sportiv, pastrand sanse reale de atingere a obiectivului stabilit in vara, calificarea in play-off. Din punct de vedere al activitatii executivului insa, boacanele curg pe banda rulanta, nimeni nereusind sa trezeasca un club in…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, HR McMaster, a declarat sâmbata ca potentialul unui razboi cu Coreea de Nord creste cu fiecare zi. În opinia sa, Coreea de Nord reprezinta "cea mai mare amenintare imediata la adresa Statelor Unite". "Creste…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii sunt și trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei, atat pe partea militara, cat și din punct de vedere economic. Întrebat daca reacția SUA privind legile justiției este justificata, Tudose…

- Presedintele Donald Trump cere boicotarea CNN, continuand "razboiul" cu reteaua de televiziune, in timp ce administratia sa lupta impotriva incercarii AT&T Inc. de a cumpara compania care detine entitatea media, Time Warner Inc., relateaza News.ro.Trump a criticat propunerea de…

- „Dezvoltarea Parcului Stiintific de ultima generatie, de importanta nationala si internationala, va permite convergenta celor mai competitive sectoare ale cercetarii romanesti, respectiv ale antreprenoriatului inovator, incepand cu proiectul de impact European ELI-NP. Acesta va contribui la dezvoltarea…

- Romania a urcat 8 pozitii, pana pe locul 42 in clasamentul global PwC Paying Taxes 2018, care masoara usurinta platii taxelor si impozitelor pentru o companie tipica in 190 de economii din intreaga lume. Potrivit raportului specialistilor, acest lucru face ca tara noastra sa fie pe primul loc Europa…

- Municipalitatea organizeaza, astazi, de la ora 16.30, dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.In avanpremiera aceste dezbateri, primarul municipiului Constanta a vorbit despre proiectul privind taxele si impozitele pentru anul viitor.…

- Bilantul Primariei Racari la final de an. Chiar daca iarna ne bate la ușa, administrația de la Racari, face tot posibilul ca unele ivestiții sa fie realizate.S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor privind asfaltarea a trei strazi in satele Stanești și Balanești, un proiect mult așteptat de cetațeni.…

- PREVIZIUNI DECEMBRIE 2017. "Din punct de vedere afectiv e combinata. Dragostea este și in funcție de timpul liber și de forța financiara. Este o luna opt personala a țarii, cresc venituri, vor fi și zile libere. Din punct de vedere religios, e post, iar dragostea o punem in cui. Dragostea este la…

- Emil Boc a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca nimeni nu întreaba la primarie daca se aduce o masina sau cinci într-o familie, în conditiile în care se poate cumpara una second hand cu câteva sute de euro, dar care nu corespunde cerintelor de mediu.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti ca a analizat factorii care au generat scumpirea oualor, considerand ca nu este normal ca oul achizitionat cu 50 de bani la poarta fer¬mei sa ajunga pe raftul magazinelor la un pret dublu, de circa un leu. Oficialul subliniaza insa ca in unele magazine,…

- In urma articolului aparut in presa referitor la lucrarile de reparatie la centrala termica a Stadionului „Ilie Oana” din data de 10 noiembrie 2017, Clubul Sportiv Municipal Ploiesti face urmatoarele precizari: In urma solicitarii CSM Ploiesti, s-a primit din partea Evo Clima Sistem SRL, in data de…

- Unul din cele patru obiective de referința stabilite prin MCV, in funcție de care se analizeaza progresele reformei sistemului judiciar, se refera la Combaterea corupției la nivel inalt (obiectivul nr 3). La acest obiectiv, Raportul subliniaza importanța menținerii independenței Direcției Naționale…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata astazi de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96 din PIB si avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei cresteri economice de 6,1 fata de 5,6 cat s a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare si de 5,2 , estimare…

- S-a intamplat miercuri, 15 noiembrie: A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96% din PIB și avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei creșteri economice de 6,1% fața de 5,6% cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari…

- Codul Fiscal a fost modificat de 20 de ori in doi ani, iar din punct de vedere fiscal anul 2017 este un coșmar, a declarat, marți, fostul secretar de stat in Ministerul Finanțelor Gabriel Biriș.

- Trei zodii sunt favorizate in 2018, conform unica.ro. VARSATORVarsatorii vor avea parte de un an prosper si favorabil pe toate planurile! Acesti nativi au sanse foarte mari sa se reorienteze profesional, sa calatoreasca unde nu au mai fost niciodata sau sa isi schimbe imaginea radical.…

- Decizie extrem de importanta la Casa Alba. Melania si Donald Trump au fost imortalizati. Oficial. Ce s-a intamplat de fapt? Casa Alba a prezentat noi portrete oficiale ale presedintelui Donald Trump si vicepresedintelui Michael Pence, informeaza site-ul agentiei Associated Press.Citește și: Total…

- Presedintele Donald Trump le va transmite liderilor celor cinci state incluse in vizita sa in Asia ce incepe astazi ca posibilitatea de a rezolva diplomatic criza nord-coreeana „se scurge rapid” si ca Statele Unite sunt pregatite sa se apere daca va fi nevoie, a afirmat un inalt oficial de la Casa Alba,…

- „Politistul va reactiona vizavi de comportamentul cetateanului. Exista o legatura directa intre modul in care politistul actioneaza in functie de modul in care cetateanul actioneaza la randul lui. Acest principiu se numeste cel al reactiunii si reactiunii. Asta inseamna ca atitudinea cetateanului…

- Moțiunea simpla impotriva judecatorilor Curții Constituționale este o acțiune care reprezinta un nihilism din punct de vedere juridic. Declarațiile aparține vice-președintele Partidului Democrat, Sergiu Sirbu, in urma moțiunii simple inaintata de PCRM.

- AmCham Romania isi exprima ingrijorarea cu privire impactul masurilor de politica fiscala anunțate recent, atat din punct de vedere al costurilor generate la nivelul contribuabililor, cat si din punct de vedere al sustenabilitații bugetare.

- Președintele Donald Trump a declarat problema opioidelor o urgența de sanatate publica in cadrul unui anunț facut, joi, la Casa Alba, scrie ABC News. Trump a declarat in repetate randuri ca opoidele reprezinta o problema naționala, iar prin declararea urgenței de sanatate publica, toate resursele guvernului…

- Președintele Comisiei speciale parlamentare pentru domeniul justiției, Florin Iordache, a declarat miercuri ca nu va solicita un aviz Comisiei de la Veneția in privința modalitații de numire a procurorilor șefi in cazul in care comisia considera ca actuala reglementare va fi menținuta. "Discutam…

- Guvernul are in vedere aplicarea optionala a split TVA pentru toti agentii economici, in afara de cei aflati in insolventa sau cei care intarzie la plata obligatiilor fiscale, a declarat ministrul de Finante Ionut Misa, la „Ora Guvernului”.

- Mirel Palada, fost purtator de cuvant in Guvernul Ponta, a solicitat Senatului Romaniei un punct de vedere referitor la “exercitarea atributiilor de serviciu” de catre Mihai Gotiu, pe care Palada l-a lovit intr-o emisiune TV. Solicitarea vine in contextul in care Gotiu i-ar fi prejudiciat lui Palada…