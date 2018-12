Stiri pe aceeasi tema

- "Protestatarii acestia, sunt convins, daca intrati acum pe retelele de socializare, au zeci de mii de fani. Veți vedea zeci de mii de romani care aplauda gestul, oameni care sunt de acord. Oamenii acestia nu sunt singuri, sunt varful de lance a unei parti relativ importante din populatia Romaniei",…

- Acțiuni de deszapezire pe drumurile unde a inceput sa ninga Arhiva Foto; IGPR Angajații de la Drumuri au actionat azi-noapte cu 270 de utilaje si au raspândit aproximativ 1.000 de tone de material antiderapant, pentru a mentine practicabila, în conditii de siguranta, reteaua rutiera.…

- ” Incidenta diabetului este foarte mare la nivelul Romaniei – 12,4% din nivelul populatiei Romaniei. (…) In randurile copiilor se constata o crestere a incidentei diabetului. Astazi avem in monitorizare 3.440 de copii cu diabet zaharat tip I. Aceste date au impus necesitatea unei masuri urgente. In…

- Oradea devine este cel de al noualea oraș din Romania care va beneficia de proiecții cu cele mai premiate și interesante filme de autor din lume – dupa București, Timișoara, Iași, Cluj, Suceava, Arad, Brașov sau Sibiu. Iata programul proiecțiilor de sambata și duminica, 3 și 4 noiembrie:…

- „A fost 30 Octombrie, a fost Marsul Chitarelor, am intrat deja in al patrulea an de dupa Colectiv. Nu stiu daca aseara am fost multi sau putini, cu siguranta, desi unitatea de masura este aceeasi, perceptia este diferita de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranta pentru unii am fost o…

- „Din punctul de vedere al recredibilizarii Guvernului, mai ales din perspectiva preluarii președinției Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019, e nevoie de un suflu nou, de sange proaspat in instalațiile Guvernului. Eu am cerut o remaniere inca din luna iunie, imediat dupa caderea moțiunii de cenzura…

- Posta Romana a anuntat ca a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS. In prezent, 50 de subunitati postale din toata tara ofera clientilor posibilitatea de a efectua plati cu cardul bancar. Alte 950 de oficii vor oferi aceasta facilitate pana la finalul anului. Plata cu cardul se…

- E.S. doamnei Viorica Dancila – prim-ministru E.D. doamnei Carmen Dan – ministru de interneIn condițiile in care Guvernul Romaniei, Ministerul de Interne, nu inteleg gravitatea consumului de drogruri și nu vor lua masuri de reorganizare a Agenției Naționale Antidrog, nu vor consolida…