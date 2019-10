Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in Romania copiii, profesorii si parintii vor avea la dispozitie in limbaj mimico-gestual romanesc texte din Programa scolara de clasa a V-a, Limba si literatura romana.

- Copiii sunt stresati atat la scoala, cat si acasa, asta arata un studiu realizat de Asociatia Mame pentru Mame. Aproximativ 58% dintre parintii din Romania cred ca programul incarcat al copiilor are un efect asupra sanatatii lor, cauzand dureri de cap.

- O echipa de medici din Romania si Germania au efectuat, in premiera pentru tara noastra, patru operatii pe cord prin metoda minim invaziva, care nu se practica in spitalele de stat de la noi.

- Avertisment alarmant! O noua boala afecteaza copiii, fara ca parintii sa-si dea seama! Specialistii au numit-o deficitul de alimentatie. Iar cauza principala este consumul in exces de junk-food: mancarea bogata in grasimi, calorii si zahar. Parinți, atenție la aceste simptome!

- In perioada 16.09-20.09.2019 Centrul de Excelența NATO pentru Operații de Stabilitate din Vicenza, Italia organizeaza cursul “Train the Stability Policing Trainers”(Antrenarea Ofițerilor pregatiți in domeniul Poliției de Stabilitate). In calitate de națiune sponsor la Centrul din Vicenza, Romania, prin…

- Fantana arteziana muzicala din curtea Spitalului Judetean de Urgenta din Suceava a fost pusa in functiune duminica, iar sucevenii au aflat de pe retelele de socializare despre acest lucru in conditiile in care conducerea unitatii nu a facut vreun anunt special despre inaugurare.

- Nu e o mașina care opereaza singura, marește imaginea de peste 10 ori și rotește brațele in poziții imposibil de realizat altfel de mana umana, e foarte eficient in onco-chirurgie și ce e mai important, bolnavul risca mai puține infecții, mai puține complicații postoperatorii și se reface mai repede.…

- 'Ca o premiera, in Oradea, avem un partener foarte activ in Ordinul Arhitectilor, filiala Bihor, cu care am reusit o comunicare si o colaborare foarte buna. S-au implicat si au raspuns deschis solicitarii noastre. Prin aceste ateliere, de arhitectura, de arta, de teatru, de lectura sau mestesug,…