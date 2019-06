Medicover lanseaza in premiera doua solutii digitale care imbunatatesc experienta pacientului: Medicover Express si e-Receptie

Stiri pe aceeasi tema

- Medicover Romania, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale private de pe piața autohtona, iși continua strategia de tehnologizare prin lansarea Medicover Express și e-Receptie, doua servicii care contribuie la imbunatațirea experienței pacienților. Medicover Express funcționeaza…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, lanseaza in premiera pe plan local, printre portalurile de anunțuri imobiliare, funcția de cautare vocala pe site-ul remax.ro. In cadrul Convenției, RE/MAX Romania a lansat in premiera funcția…

- Concursul Național de Arta intitulat "Imaginile lui Enescu" este lansat in premiera de Festivalul Internațional „George Enescu” și Primaria Municipiului București prin Centrul Cultural Expo Arte și se adreseaza artiștilor vizuali, potrivit Mediafax.Competiția face parte din seria programelor…

- Specialisti cu experienta, doctori devotati, aparatura performanta si servicii de calitate puteti gasi la MedClinic Suceava, clinica medicala situata pe strada Universitatii nr. 19, bloc 2, parter, in spatele Centrului Comercial Zimbru si al magazinului Kaufland Suceava.Sucevenii si nu numai pot ...

- Pentru prima data in lume, sunetele muzicii electronice s-au auzit din varful unei turbine eoliene. Un tanar DJ roman a mixat de la inaltimea de 100 de metri, pe o turbina din cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa.

- Odata cu dezvoltarea pietei auto, a pietei de rent a car si a economiei nationale in ansamblu, cererea pentru masini de inchiriat s-a transformat si a ajuns sa fie, pentru directorii (CEO) diverselor companii, mai atractiva decat achizitia unei masini...

- DJ Snake lanseaza mult-așteptatul material video al piesei „Enzo”, un veritabil imn hip-hop, ce aduce impreuna cele mai mari staruri ale genului – Offset, 21 Savage, Gucci Mane și Sheck Wes. Regizat de catre Daps (filmmaker-ul renumit pentru colaborarile sale cu Migos, Kendrick Lamar și 2 Chainz), videoclipul…

- Vinaria Bardar, una din top 3 cei mai mari producatori de divinuri din Moldova, lanseaza in premiera pentru țara noastra sticla din stejar care matureaza divinul. Vinaria Bardar este in pas cu ultimele tendințe de producere și design pentru bauturile tari. Astazi, Bardar a lansat o serie limitata de…