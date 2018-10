MEDICINĂ Păstrați peste iarnă frunzele de gutui. Reprezintă o adevărată sursă de sănătate încă din Antichitate Frunzele de gutui reprezentau o adevarata sursa de sanatate in Antichitate, cu ajutorul lor fiind tratate zeci de boli de medicii acelor timpuri. Insusi Avicenna, autoritatea de necontestat in stiintele medicale de demult le utiliza nu numai pentru tratamentul pacienților sai, ci si in scop profilactic, pentru prevenirea imbolnavirii. In prezent, specilialistii in biochimie studiaza cu mult interes proprietațile lor terapeutice, pentru a le pune in valoare efectele sanogene. In buna parte, beneficiile frunzelor de gutui se datoreaza acizilor organici, dintre care acidul quinic are cea mai mare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Așadar, rezultatele pentru ora 16:00 arata astfel: Exit-poll DCNews: Cum votați la referendum? DA 55,05% (53686) NU 7,63% (7444) NU VOTEZ 37,32% (36395) Votul…

- Ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Așadar, rezultatele pentru ora 18:00 arata astfel: Exit-poll DCNews: Cum votați la referendum? DA 55,91% (23176) NU 7,85% (3255) NU VOTEZ 36,23% (15020) Votul…

- Frunzele de gutui reprezentau o adevarata sursa de sanatate in Antichitate, cu ajutorul lor fiind tratate zeci de boli de medicii acelor timpuri. Insusi Avicenna, autoritatea de necontestat in stiintele medicale de demult le utiliza nu numai pentru tratamentul pacienților sai, ci si in scop profilactic,…

- Conceputa pentru lucrari de tinichigie de orice dificultate, tabla falțuita este produsul la care poți apela atunci cand te afli in cautarea unei variante moderne pentru acoperișul tau. De ce sa alegi tabla falțuita de la RoofArt? Piața de profil este bogata in opțiuni, așadar nu ne putem plange ca…

- Frunzele de gutui au proprietati deosebite. Nu ezitati sa uscati frunze de gutui, pentru a face un ceai excelent pentru tratarea diverselor afectiuni. De pilda, bolnavilor de hipertensiune le este recomandat, sa consume macerat din frunze de gutui, acesta regland tensiunea arteriala. Ceaiul din frunze…

- Șoferii sunt la mare cautare in Romania, atat datorita extinderii companiilor de curierat, cat și datorita introducerii serviciilor de ride-sharing precum Uber sau Taxify in cateva orașe din țara. Așadar, daca ești pasionat(a) de mașini și condus, și te poți vedea in spatele volanului timp de cateva…

- Referitor la criza anestezicelor de la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, dupa ce spitalul a fost sanctionat cu un „avertisment“ de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate in urma verificarilor de saptamana trecuta, managerul Cristina Bacer a informat presa, spunand inca o data, clar…

- Morinda citrifolia (noni, in limba populatiilor din Polinezia) este un fruct exotic, foarte special, care contine cateva substante de importanta vitala. Bogat in vitamine, aminoacizi si minerale, stimuleaza functionarea sanatoasa a celulelor si reduce procesele inflamatorii ce apar in organism. Sucul…