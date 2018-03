Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Otilia Bilionera, la un pas de moarte! Artista a avut un chist care a cauzat complicatii. Aceasta a ajuns pe ultima suta de metri la spital unde medicii au operat-o de urgenta. Acestia i-au salvat viata pe ultima suta de metri. Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator. Otilia…

- In țara noastra se fumeaza zilnic peste cinci milioane de pachete de tigari. Pe langa dependenta fizica, de nicotina, fumatorii sunt dependenti si psihic de tigara. Țigarile sunt percepute ca un fel de refugiu, iar astfel gesturile si ritualurile asociate fumatului sunt foarte greu de lasat in urma.…

- "Am primit niste informatii referitoare la medicii de pe sectia Anestezie Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Municipal Universitar Bucuresti, care au declarat ca nu vor mai intra in salile de operatii datorita regulamentului aplicarii sporurilor. Ma voi duce maine sa am o discutie cu dansii. Eu…

- Medicii și intreg personalul din sistemul de sanatate, afiliati Federatiei Sindicale Hipocrat si nu numai, decid deschiderea conflictului de munca si parcurgerea etapelor legale in vederea organizarii grevei generale. „Suntem profund nemulțumiți de modul de dialogare cu factorii decidenti și de impactul…

- Initial s-a crezut ca Israela a murit din cauza unui atac cerebral insa in urma necropsiei efectuate de medicii legisti s-a constatat ca aceasta a murit din cauza unei hemoragii digestive. Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. Ce a marturisit despre experienta…

- Medicii fac anuntul la care nu te-ai fi asteptat. Exista si medicamente care iti fac mai mult rau si sunt interzise atunci cand esti racit. Specialistii ne ofera toate raspunsurile. In sezonul rece trebuie sa fii norocos ca sa nu racești. Organismul este foarte slabit, iar virusurile se lipesc cu…

- In conditiile in care Brexit-ul aduce ingrijorare pentru multi romani care muncesc in Marea Britanie, iata ca medicii nu mai au nicio spaima. Prestand ore virtuale de consultatii, ei pot castiga pana la 5.000 de lire lunar. Salvarea vine de la ideea unei farmacii online din Anglia care a anuntat ca…

- Medicii trag un semnal de alarma, dupa ce numarul de decese din cauza gripei a ajuns la o cota alarmanta. Gripa a ucis 87 de persoane! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- Orele suplimentare efectuate de politisti vor fi platite cu 75% din solda de baza, daca se incadreaza intr-o limita de 3%. Comisia de munca a camerei Deputaților a votat marți seara amendamentul care rezolva problema plații orelor suplimentare pentru acest domeniu. Modificarea apare in amendamentele…

- Exista o serie de alimente si bauturi pe care nu trebuie sa le consumi deloc inainte de culcare. Ciocolata neagra este o sursa bogata in antioxidanti si actioneaza ca un stimulant, adica va poate mentine treaz toata noaptea.

- Partenera de viața a lui Florin Salam, Roxana Dobre, intampina niște probleme neașteptate in timpul sarcinii. Din pacate, greutatea a inceput sa ii puna probleme și sa o ingrijoreze. Medicii i-au oferit sfaturi salvatoare.

- Infiintarea a cel putin un centru medical de permanenta, care sa asigure gratuit consultatii si servicii medicale in intervalul orar 15.00-8.00, in timpul saptamanii si 24 de ore in weekend si de sarbatori legale, are sanse de reusita minime, in viitorul apropiat, in municipiul Suceava. Desi ...

- Bolile cardiovasculare si depresia sint considerate maladiile secolului XXI. La nivel mondial, afectiunile inimii reprezinta principala cauza de deces. Femeile care sufera de depresie sint supuse unor riscuri mai mari de a dezvoltaboli de inima. Medicii demult cunosc faptul ca depresia este o maladie.…

- Autoritatile din Arges au decis, marti, suspendarea cursurilor in toate cele peste 500 de unitati de invatamant, incepand de marti dupa-amiaza pana joi seara, din cauza viscolului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Prefecturii Arges, din cauza gerului, a ninsorii abundente si…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord…

- Marți, 27 februarie 2018, toate școlile și gradinițele din județul Buzau vor fi inchise. Decizia ii aparține Inspectoratului Școlar Județean Buzau și a fost luata luni seara, dupa consultarea cu prefectului Carmen Ichim. Inspectoratul Școlar Județean Buzau urmeaza sa emita un comunicat de presa in acest…

- Temperaturile tot mai scazute le dau batai de cap medicilor, care lanseaza atenționari serioase pentru populație in zilele friguroase ce vor urma. Aceștia avertizeaza ca riscurile expunerii la frig sunt multiple, ajungandu-se chiar la infarct.

- Scolile si mai multe atractii turistice din capitala Italiei sunt inchise luni, dupa ce la Roma a nins pentru prima data din 2012, informeaza DPA. Colosseum-ul, cea mai vizitata atractie turistica a Italiei, a fost inchis in prima zi a acestei saptamani, alaturi de Forumul Roman si de…

- Urmare a avertizarilor de ger, ninsori abundente si viscol, emise de meteorologi pentru intervalul 26 februarie – 1 martie a.c., autoritatile locale au luat o serie masuri speciale, menite sa vina in ajutorul celor care ar putea avea de suferit din cauza gerului, anunța Primaria Sectorului 4 prin…

- Potrivit oficialilor Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, la nivelul judetului Constanta se circula in conditii de iarna. De asemenea, reprezentantii RAJDP mai informeaza ca nu exista drumuri inchise sau blocaje.La randulor, reprezentantii Politiei Romane recomanda tuturor conducatorilor…

- Gripa mortala mai face o victima in județul Cluj. O femeie de 59 de ani s-a stins pe patul Spitalului din Dej. Medicii susțin ca s-a confirmat virusul gripal in organismul femeii. Este al doilea deces din cauza gripei in județul Cluj, iar la nivel național numarul deceselor din cauza virusului gripal…

- Medicii de familie vor putea recomanda efectuarea unor analize pentru depistarea Hepatitelor cronice B si C pentru toate categoriile de asigurati. In prezent, aceste analize pot fi prescrise numai pentru gravide si pentru persoanele care au venit in contact cu bolnavii, potrivit Proiectului Normelor…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- Potrivit informațiilor oferite de medici, au fost confirmate inca trei decese provocate de gripa. Este vorba de doua femei și un barbat. Niciuna dintre victime nu s-a vaccinat antigripal și au fost infectați de virusul gripal de tip B.

- CNAS a publicat proiectul normele metodoloice de aplicare a contractului-cadru, printre prevederii fiind ca medicii de familie sa poata recomanda servicii noi, precum analize care pot depista infectiile cu virusii hepatitelor B si C. Contratul-cadru trebuie aprobat pana pe 1 aprilie. „Medicii de familie…

- Muzeul Național Cotroceni organizeaza luni, 19 februarie 2018, ora 18.00, in Spatiile medievale, vernisajul expoziției „Ex-Libris Brancuși”, marcand astfel implinirea a 142 de ani de la nașterea celui mai mare sculptor roman al tuturor timpurilor.

- „Nu mananc mai multa mancare, dar am inceput sa ma ingras de cativa ani“ este o observatie foarte frecventa si foarte adevarata in zilele noastre. Cum se explica atunci ca suntem tot mai grasi?

- La peste 10 ani dupa recomandarile formulate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care au interzis fumatul in locurile publice, micile cafenele olandeze dispun inca de spatii inchise unde clientii pot sa fumeze, in virtutea unei exceptii incluse in legislatia nationala.Tribunalul din…

- Daca maninci cite un covrig dimineata, in drum spre serviciu, ar fi bine sa renunti la acest obicei. Medicii sustin ca banalii covrigi sint un pericol pentru sanatate. Covrigii nu sint deloc un mic-dejun sanatos. Un singur astfel de produs contine intre 250 si 300 de calorii si aproximaiv 50 de grame…

- In Romania, statul paralel executa oameni pana pleaca de la locul lor de munca. Valentin Riciu este cunoscut drept consilierul penal al ministrului de Interne, pentru care s-a facut un scandal mometru fix atunci cand ministrul de Interne se certa cu premierul Tudose din cauza celui care conducea…

- European Respiratory Journal, a descoperit ca vaporii provenind de la tigarile electronice ar putea favoriza aderarea bacteriilor responsabile de aparitia pneumoniei de celulele din membrana ce captuseste caile respiratorii.

- Privilegiile de care se bucura familiile regale nu pot fi contestate. Cu toate acestea, titlurile vin cu o serie de reguli ce pot parea ciudate pentru oamenii de rand. De exemplu, printre lucrurile pe care nu au voie sa le manance membrii casei regale se numara fructele de mare.

- Este alerta in Motru! Un copil de patru ani a decedat in spital, iar medicii suspecteaza ca a murit din cauza unei boli foarte contagioase: meningita. Verdictul final va veni de la medicii legiști care vor efectua necropsia. Vineri, doua...

- Fumul de la tigarile electronice produce leziuni la nivelul ADN-ului si poate creste riscul de cancer si de boli de inima, a avertizat o echipa de oameni de stiinta americani in cadrul unui studiu citat marti de Press Association.

- Nicotina din aceste tigari risca sa lezeze ADN-ul intr-o forma care poate provoca aparitia cancerului. Cercetarile sunt in faza incipienta si savantii din Statele Unite recunosc ca pentru a-si confirma teoria e nevoie si de alte teste. Deocamdata experiementele au fost facute doar pe soareci de laborator.…

- Guvernul Irlandei a anuntat, luni, ca va organiza in luna mai un referendum pentru modificarea legislatiei avorturilor, iar prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a afirmat ca va milita pentru schimbarea actualei legislatii, informeaza BBC News Online. Potrivit legislatiei in vigoare, avorturile sint…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe ...

- Mai multe baruri și restaurante din Constanța au fost amendate pentru ca se fuma in interior. Proprietarii mai multor baruri și restaurante din Constanța au fost amendați de polițiștii locali pentru ca se fuma in localurile lor. Potrivit Primariei Constanța amenzile aplicate au fost de aproximativ 70…

- "Programul anuntat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane este declarata zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Ca urmare a programului anuntat, este posibil ca trimiterile postale prezentate in data de 23 ianuarie…

- Un drum national si mai multe drumuri judetene din Iasi, Caras Severin, Tulcea si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din judetul Constanta - 4 localitati; judetul Hunedoara…

- Și Republica Moldova se confrunta cu primul viscol din aceasta iarna. Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ninsoare și vant puternic pana la ora 18.00. Cinci puncte de trecere a graniței cu Ucraina sunt inchise, pentru ca nu au energie electrica.

- Cod portocaliu de vreme rea este si in 19 județe din Romania. Noaptea trecuta, mai multe drumuri de importanța naționala au fost inchise din cauza ninsorilor si a vantului puternic. Iar zeci de soferi de camioane au ramas blocați.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a descoperit mai multe deficiențe la lotul 3 al autostrazii Sebeș-Turda și a dat constructorilor 90 de zile pentru repararea acestora. Aceștia sunt grupul grec Aktor și Euroconstruct Trading, patronata de omul de afaceri Dan Besciu.…

- Din cauza condițiilor meteorologice autoritațile au inchis circulația pe mai multe drumuri naționale din Romania. De asemenea, șoferii sunt sfatuiți sa circule cu o atenție sporita, deoarece vizibilitatea este redusa chiar și sub 50 de metri in unele zone.

- Peste 8.300 de pachete de țigari au fost confiscate in ultimele 24 de ore de catre polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației. Acestea au fost descoperite in Punctul de Trecere a Frontierei Siret și la frontiera verde. Țigarile, de proveniența ucraineana, urmau sa ajunga pe piața…

- S-a intamplat ieri, 27 decembrie, in jurul orei 13.00, cand jandarmii aflati intr-o actiune de patrulare in zona pietei Decebal, s-au autosesizat cand in fata unui magazin au depistat un barbat, in varsta de 56 de ani, care comercializa obiecte pirotehnice din categoria I.