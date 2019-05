Medicii vor fi amendati daca tin pacientii in sala de asteptare fara sa aiba cod rosu

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca va continua sa faca vizite inopinate in spitalele din tara, vizate fiind in special acele unitati spitalicesti care au multe reclamatii. Aceasta a ținut sa le atraga atenția cadrelor medicale din unitațile de primiri urgențe asupra faptului ca in curand…

- Este avertismentul lansat de ministrul Sorina Pintea cu ocazia celui mai recent control inopinat efectuat la un spital din țara. La inceputul acestei saptamani s-a consumat un nou control inopinat facut de ministrul Sorina Pintea in teritoriu, de aceasta data fiind vizat spitalul din localitatea Horezu.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, la Horezu, ca va continua sa faca vizite inopinate in spitalele din tara, vizate fiind in special acele unitati spitalicesti care au multe reclamatii. ‘Dupa 27 mai va fi prima vizita inopinata si stiu si unde voi merge. Eu imi aleg aceste spitale…

- Pentru a putea desfasura o activitate normala in domeniu, municipiul Blaj trebuie sa-și dubleze numarul medicilor de familie. Dr. Voichița Varmaga, președinta Asociatiei ”Asclepios” a Medicilor de Familie/Medicina Generala Alba a declarat recent ca 12 comune din județul Alba nu au medici de familie,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, sambata, ca in urma controlului pe care l-a efectuat la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti a constatat ca acesta “nu era curat”, iar “medicii nu fac fata”, precizand ca vor urma si alte astfel de controale, ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Piatra-Neamt, ca spera si crede ca a scazut coruptia din spitalele publice, dar ca mai exista cazuri punctuale, informeaza AGERPRES . Reactia ministrului vine dupa ce patru medici ortopezi din Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt si singurul…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, miercuri, ca spera și crede ca a scazut corupția din spitalele publice, insa a spus ca mai exista cazuri punctuale. Reacția ministrului vine in contextul in care patru medici ortopezi de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț și singurul medic ortoped…

- Desi tratamentul care implica folosirea canabisului a fost aprobat in Romania inca din 2005, pana in acest moment, din cauza lipsei restului reglementarilor legale, acesta nu a putut fi utilizat. Mai exact, medicii pot prescrie retete pentru bolnavii care au nevoie de pastile care contin extract de…