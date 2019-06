Stiri pe aceeasi tema

- 5.000 de lei pe luna pentru medicii veterinari care au contract cu ANSVSA. Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 5 iunie, propunerea legislativa pentru modificarea unui articol din Ordonanta Guvernului 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, prin…

- 400 de caini vor fi sterilizati de catre o echipa de medici veterinari americani care se afla in aceasta saptamana in Republica Moldova. Medicii sunt reprezentanti ai organizatiei internationale „World Vets”, transmite IPN.

- In piețe și in magazine au inceput sa apara primele capșuni din roada anului curent. Pe cat sunt de aromate și gustoase, pe atat de periculoase pot fi unele capșuni pentru organismul uman. Medicii avertizeaza: daca va știți cu o alergie serioasa la capșuni, evitați sa le consumați, deoarece orice tentativa…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat 300 de sanctiuni contraventionale, in valoarea de 1,27 milioane de lei, si au retinut de la comercializare peste 6,11 tone de produse alimentare neconforme si 72.280 de oua nemarcate corespunzator, in urma controalelor efectuate in luna aprilie la 4.990 de…

- Astfel, in perioada 01 aprilie – 01 mai 2019 este asigurata permanența la nivelul DSVSA. Controalele urmaresc respectarea condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din piețele agro-alimentare, unitațile de taiere, procesare, depozitare, comercializare și unitațile de alimentație…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel national, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. La aceste actiuni…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 112 amenzi in valoare de 291.110 lei, a emise 6 ordonanțe de suspendare temporara a activitații și 49 de ordonanțe pentru interzicerea activitații, in urma unor controale din sectorul lactatelor, potrivit…