- Propunerea a fost respinsa cu 81 de voturi "pentru", o "abtinere" si 36 de voturi "impotriva".Schimbarile preconizate prin promovarea proiectului legislativ vizeaza restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor de pensii speciale si revenirea la principiul contributivitatii…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera decizionala, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale. Modificarile la Legea 303/2004 au fost adoptate cu 83 de voturi ‘pentru’ si 36 ‘impotriva’. Niciunul dintre amendamentele respinse…

- Senatul a respins proiectul de abrogare a pensiilor speciale. Initiatorii proiectului, parlamentarii USR, propuneau restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor de pensii speciale si revenirea la principiul contributivitatii. Proiectul de lege merge la Camera deputaților,…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, ca prima Camera sesizata, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invatamantul de stat si confesional. Potrivit parlamentarilor, suplimentul…

- Proiectul a fost dezbatut si supus votului senatorilor, insa nu a intrunit numarul necesar de voturi nici pentru aprobarea ordonantei, nici pentru respingerea ei. Reprezentantii PNL si USR s-au abtinut de la vot. 'USR se abtine de la votul pentru aprobarea acestei OUG. Apreciem ca Guvernul…

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, propunerea legislativa pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale, prin care institutia de invatamant se desfiinteaza.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES.Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul de…

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a…

- Gravidele și lauzele sunt automat asigurate la sanatate, chiar daca nu cotizeaza, nefiind angajate și indiferent de cat de mare sau mic e venitul lor. Pentru perioada 2018-2019, serviciile medicale de baza gratuite pentru asigurații din Romania sunt prevazute intr-un proiect de hotarare de Guvern in…

- „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal reglementeaza cotele de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. La articolul 291 alineatul (2) din legea sus mentionata se reglementeaza aplicarea cotei reduse de 9% pentru livrarea de alimente. Prin proiectul de lege anexat propunem eliminarea taxei pe valoarea…

- Mai multe nereguli și abateri au fost constatate la nivelul Caselor de Asigurari de Sanatate Județene, conform raportului de activitate al Curții de Conturi pe 2017. Printre acestea se numara și CAS Vrancea. Potrivit raportului, CAS Vrancea nu a elaborat și implementat procedurile…

- Doi senatori clujeni pe „lista rusinii" la votul ce permite lucrari in ariile protejate Greepeace Romania a criticat dur votul dat de senatori pentru legea care permite lucrari de utilitate publica in zone protejate precum padurile virgine și cvasivirgine. Greenpeace România, într-o…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa, care a fost initiata…

- „Pe tot parcursul anului 2017 am atras atentia guvernelor in exercitiu ca asa-zisul transfer al contributiilor sociale, in fapt o crestere brutala a fiscalitatii pe munca, nu are doar o latura fiscala, aceasta masura fiind imperios necesar sa fie pusa in acord cu reglementarile fiecareia din componentele…

- Lista de servicii va fi mai lunga pentru cei asigurați in sistemul sanitar autohton decat pentru cei neasigurați, iar majoritatea serviciilor sunt prevazute cu decontare integrala, adica fara plata, scrie avocatnet.ro Pachetele medicale la stat pentru perioada 2018-2019 vor fi curand aprobate la nivelul…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- in Romania, unele analize sunt decontate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, dar nu și mamografiile, teste Papanicolau, ecografii și consultații ginecologice, precum și investigații complexe.

- Asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara Protestele medicilor de familie din ultimele luni au determinat reprezentanții Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa vina cu soluții in ceea ce ...

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), si-a incheiat, miercuri mandatul, anuntand ca sumele alocate in Legea bugetului pentru anul 2018 ajung doar pana in lunile septembrie — octombrie, fiind in mod clar insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale ale populației.…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) schimba Contractul-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pentru anul 2018. Proiectul, postat pe pagina de internet a instituției…

- Costuri suplimentare si birocratie tipic romaneasca. Acreditarea ceruta prin Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate este un proces extrem de complex, foarte costisitor si care depaseste posibilitatile materiale ale multor cabinete de medicina a familiei. In acelasi timp, este vorba…

- Sistemul informatic al CNAS, in continuare vulnerabil Sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata, a declarat presedintele CNAS, Laurentiu Mihai. El a vorbit joi, într-o conferinta,…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Mai multe propuneri ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au fost prezentate ministrului Sanatatii, cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul prescriptor, iar responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist. „Este in…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de debirocratizare a domeniului medicinei de familie si sistemului asigurarilor sociale de sanatate, probleme semnalate atat de furnizorii de servicii medicale, cat si de medici…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurențiu Mihai, a prezentat, miercuri, ministrului sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri pentru reducerea birocrației si imbunatațirea activitatii din sistemului asigurarilor sociale de sanatate, printre care, creșterea numarului…

- Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. Astfel, Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 4,5 milioane de romani se afla…

- 2,5 milioane de bolnavi nu pot beneficia de servicii medicale gratuite Foto: radiocluj.ro. La nivel national, aproximativ 88% dintre medicii de familie au semnat prelungirea de contract cu casele de asigurari de sanatate, însa aproape 1.400 refuza înca sa faca acelasi lucru. Astfel…

- Președintele Societații Naționale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele și cu medicii de familie care nu au semnat actele adiționale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat. „La nivelul…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat o lista cu 59 de afectiuni a caror tratare nu necesita vizita la medicul de familie. Astfel, pacientii care sufera de una dintre aceste afectiuni pot merge direct la medicul de specialitate din spital, potrivit CNAS. Si cetatenii cu urgente medico-chirurgicale…

- De vineri, 5 ianuarie 2018, galatenii asigurati medical la stat se pot intoarce in cabinetele medicilor de familie si vor primi gratuit atat consultatii, cat si retete gratuite si compensate. Asta deoarece medicii de familie si-au incheiat "protestul", care a fost mai degraba un semnal de alarma. Timp…

- Medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate. Aproximativ 25% dintre medicii de familiei au refuzat sa semneze contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate, perioada de semnare a actelor aditionale expirand deja.

- Nicoleta Dumitrescu Asa cum au anuntat de la sfarsitul anului trecut, pentru medicii de familie, prima zi lucratoare din anul 2018 – 3 ianuarie – a constituit si prima zi de greva, „rupand” temporar legaturile cu Casa Nationala de Sanatate. Practic, incepand de ieri, acestia acorda servicii medicale…

- • Medicii de familie din Buzau au aceptat sa emita in continuare retete gratuite sau compensate Toti medicii de familie din Buzau au semnat actele prin care isi prelungesc contractele cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Presedintele director general al CJAS Buzau, Raluca Alexandru, precizeaza,…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate.…

- Medicii de familie din Cluj vor consulta pacientii, mai ales pe cei cu boli cronice si cazurile care constituie urgente, dar nu vor elibera retete si trimiteri medicale, prin acest comportament ei dorind sa se ralieze la protestul de la nivel national, care are ca scop determinarea unei renegocieri…

- Ministrul Sanatații cere respectarea dreptului la servicii medicale compensate și subliniaza, in contextul protestului medicilor de familie, ca 60% dintre cadrele medicale au semnat deja actele adiționale pentru prelungirea contractelor cu CNAS. Bodog face și precizari cu privire la revendicarile medicilor…

- Medicii de familie din judet nu elibereaza miercuri retete pentru medicamente gratuite si compensate, dar vor acorda consultatii gratuite, a declarat presei, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Suceava, Irina Franciuc. Potrivit sursei citate, medicii de familie din judet nu au semnat, pana…

- Medicii de familie din județul Suceava nu au semnat contractul cu CAS Suceava (Casa de Asigurari de Sanatate). Șeful Asociației Medicilor de Familie din județ, dr. Irina Franciuc, a declarat ca pana vineri, 30 decembrie, nici un medic de familie din Suceava nu a semnat acest contract. Potrivit ...

- Miercuri, medicii de familie din Iasi, ca si colegii din tara, nu mai presteaza servicii medicale in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate. Contractul anual a expirat pe 31 decembrie 2017 si acum ar trebui sa semnam acte aditionale de prelungire a contractelor. Pana la semnarea lor, am hotarat sa…

- Medicii de familie care nu au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu vor mai elibera, de astazi, retete gratuite si compensate si nici trimiteri. Astfel, pacientii vor fi nevoiti sa isi plateasca medicamentele si, in unele cazuri,…