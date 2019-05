Stiri pe aceeasi tema

- Sheela Devi, o femeie de 40 de ani din India, a fost dusa de polițiști la Spitalul Colegiului Medical Jawaharlal Nehru (orașul Aligarh, statul Uttar Pradesh), dupa ce inghițise acid sulfuric, potrivit cadrelor medicale. Acolo, medicii au incercat sa elimine otrava din stomacul pacientei cu o țeava…

- Medicii au identificat o noua forma de dementa care ar putea fi mai frecventa decat Alzheimer la persoanele in varsta, potrivit cnn.com care citeaza un studiu publicat in revista Brain, relateaza Adevarul.Noua boala neurodegenerativa se numeste LATE - un acronim pentru encefalopatie limbic…

- O echipa de medici din Taiwan s-a confruntat cu un caz unic in lume. O tanara s-a dus la spital cu o durere ingrozitoare pe care o simțea in ochi. Medicii au fost șocați sa constate ca aceasta avea in...

- Firma de catering prepara mancarea pentru bolnavii unui spital de oncologie din Timisoara, pentru copiii din gradinite si pentru clientii unui renumit hotel de patru stele din centrul orasului.

- Blonda lui Scarlatescu a trecut prin clipe cumplite, la scurt timp dupa ce paparazzii www.spynews.ro au surprins-o sarutandu-se cu cunoscutul chef. Maria Andria a vrut sa se distreze in club, dar a ajuns la urgente, unde medicii au fost nevoiti sa o lege de targa.

- La doar cateva zile dupa nastere, Andreea Balan s-a trezit intr-o balta de sange si a ajuns din nou la clinica unde a nascut. Aici medicii au observat mai multe hematoame sub operatia de cezariana si au operat-o de urgenta. Acum cantareta a ajuns la o alta clinica privata, potrivit Adevarul, dupa…

- Decesele au survenit la mai putin de doua saptamani dupa ce peste 100 de persoane au murit din cauza consumului de alcool contaminat in nordul Indiei. "La fiecare 10 minute primim informatii despre victime din diferite locuri. Pana in prezent, aproximativ 200 de persoane sunt in spital, multe…

- Un barbat a inceput sa aiba dureri cumplite de stomac, așa ca s-a dus de urgența la spital. Nu mica a fost surprinderea doctorilor atunci cand au descoperit ce avea omul inauntru! Cazul medical șocant a facut rapid inconjurul lumii!