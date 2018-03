Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o interpelare adresata ministrului Finantelor Publice, deputatul Dumitru Lovin a avertizat ca schimbarea modului de calculare a sumelor alocate din impozitul pe venit si a celor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a afectat majoritatea comunelor si oraselor din Romania, primarii…

- Biochimistii si biologii s-au adunat in fata Guvernului in jurul orei 12.00, purtand pancarte cu mesaje precum „Functionam cu mintea, nu cum doreste Pintea", „Respect, nu un sistem defect" si „Noi facem analize, voi doar produceti crize", „Suntem biologi, nu BIO-MI-LOGI". Ei considera ca exista…

- Un medic începator de peste Prut, primește de trei ori mai mult decât un doctor experimentați din Republica Moldova. Salariile medicilor și asistenților din România au crescut foarte mult, chiar și de trei ori, începând cu astazi. Acestea vor ajunge la nivelul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca exista deja contractul semnat pentru livrarea de imunoglobulina, dupa declansarea Mecanismului de Protectie Civila pentru achizitia imunoglobulinei pentru imunodeficiente primare din statele membre UE si NATO, astfel ca „Problema este rezolvata”.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza actuala coaliție de guvernarea PSD-ALDE de faptul ca au compromis corectarea umilințelor la care i-au supus pe dascali prin Legea salarizarii. La Comisia pentru munca, cei din PSD mi-au spus ca nu le pasa daca dascalii abadoneaza școala și pleaca și ei din țara. Niciodata…

- Un distribuitor se ofera sa aduca rapid și 10.000 de flacoane de imunoglobulina. Dar medicamentele provin din India, adica dintr-o țara din afara Uniunii Europene și necesita o documentație speciala. Agenția Naționala a Medicamentului spune ca aceste produse au compoziția „ușor inferioara”. In plus,…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari conducerii Ministerului Sanatații ca vor demara, incepand din martie, procedurile pentru redirecționarea pe piața din Romania de pe celelalate piețe europene a unor cantitați de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare și a bolilor…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand…

- „Cresterile salariale sunt cu atat mai socante, in conditiile in care asistentele noastre, functionarii si alti specialisti se confrunta cu conditii de munca grele, in timp ce pacientii nostri nu au acces la serviciile medicale solicitate din cauza taierilor bugetare drastice din ultimii ani si a centralizarii…

- "Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, la o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel. Intrebat cat de grava este problema…

- Interventie de ultim moment chiar la sediul Guvernului. O ambulanta a fost solicitata dupa ce unei angajate i s-ar fi facut rau. Medicii au sosit de urgenta la Palatul Victoria, unde femeia a primit ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor Romania TV, ar fi vorba de o femeie, angajata in…

- Incepand de la 1 martie cresc si salariile profesorilor, nu doar ale medicilor. In cazul cadrelor didactice, majorarea prevazuta de Guvern se ridica la 20%. Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei. Iata cateva exemple de mariri…

- Ce salarii au medicii de la 1 martie 2018. Salariile cresc de la 1 martie 2018 cu 20% pentru medici. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022 , iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000…

- Ministerul Sanatații atrage atenția pacienților ca a identificat mai multe site-uri care se foloseau de sigla instituției pentru a comercializa medicamente neautorizate. Specialiștii avertizeaza ca achiziționarea online de medicamente și dispozitive medicale poate fi periculoasa. Ministerul Sanatații…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Dupa aceasta data acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- Sindicaliștii solicita respectarea promisiunilor guvernamentale anterioare privind modificarile la Legea salarizarii unitare, in beneficiul angajaților din sanatate și asistența sociala. Zilele trecute, reprezentanții Biroului Operativ al Federației “Sanitas” s-au intalnit cu o echipa a Ministerului…

- Consiliul Județean Vrancea a aprobat, in ședința de saptamana trecuta, depunerea proiectului „Dotarea cu aparatura medicala moderna a Unitații de Primiri Urgențe Focșani“, spre finanțare prin programul Operațional Regional 2014-2020. Finanțarea va fi solicitata prin Axa prioritara…

- Lazar, dupa scandalul DNA: Nu functionarea defectuoasa a justitiei e problema, ci tentativa de stopare a luptei anticoruptie Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, transmite, intr-un mesaj, ca dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, in mod deosebit a Ministerului…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat ca, pana astazi, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este cel al unei persoane…

- Dupa numirea Sorinei Pintea la conducerea Ministerului Sanatații, Federația Sindicala Hipocrat i-a prezentat acesteia, in mod public, o lista de probleme cu care se confrunta personalul din sistem și a caror rezolvare treneaza. Iata lista! Corelația dintre salarizare și finanțare este dezechilibrata.…

- Scandalul legat de noua lege a saalrizarii continua. Biologii, chimistii si farmacisti sunt, printre cei care reclama ca primesc salarii mai mici din 2018! nemultumiti, acestia au scris un memoriu, pe care l-au inaintat Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si premierului Viorica Dancila:…

- Alte doua persoane bolnave de gripa au murit, în cursul acestei saptamâni, numarul deceselor cauzate de virusul gripal de la începutul sezonului 2017-2018 ajungând la 10, potrivit reprezentanților Ministerului Sanatații. În ultima saptamâna, la nivel național,…

- Ministerul Sanatatii transmite ca, luni dimineata, in Romania au sosit o mie de doze de imunoglobulina. Alte peste 2.000 de flacoane urmeaza sa fie achizitionate pana la finalul saptamanii. Potrivit unui comunicat, Compania Naționala ‘Unifarm’ S.A. a informat Ministerul Sanatații ca in cursul acestei…

- Medicii legisti spun ca boala a evoluat extrem de repede, iar micutul de 4 ani nu a avut nici o sansa, informeaza Romania TV. Toate organele interne au fost afectate, iar copilul a sfarsit in urma unui stop cardio-respirator. Citeste si Ministerul Sanatatii: Un copil care a intrat in legatura…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a emotionat internautii dupa ce a postat o scrisoare publica, in care se adreseaza ministrului Sanatatii, relateaza Digi 24.Femeia in varsta de 54 de ani povesteste ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san si a suferit o dubla mastectomie.…

- Doctorii formați în Republica Moldova au puține cunoștințe în ceea ce ține de consilierea psihologica și de legislația medicala. Declarația a fost facuta de profesorul universitar Rodica Grama în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca are in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant, in prezent un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica. 'Avem in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant. In prezent,…

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- Peste 17.500 de vranceni ce figureaza in evidențele Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea ca beneficiari de pensii de invaliditate de orice grad sau de urmaș vor putea cumula pensiile cu venituri obținute din activitați independente, respectiv drepturi de autor, proprietate intelectuala…

- Medicul clujean Mihai Lucan dorea sa ajunga la ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, in perioada in care la Institutul unde lucra se facea un control al instituției de resort și totodata in vreme ce procurorii faceau cercetari in dosarul de delapidare. Mai precis in luna septembrie a anului 2016 doctorul…

- Diana Cirjaliu-Meliu, șefa Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Constanța, a descris, pe pagina sa de socializare, cum decurge o garda printre bolnavii cu afecțiuni psihice. Medicul a fost de garda pe 26/27 decembrie, cand toata Romania petrecea. Dincolo de dramatismul…

- Mihai Lucan era informat despre controale. Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, face acuzatii grave la adresa ministrului in functie, Florian Bodog, si a subordonatilor sai, in cazul lui Mihai Lucan. Medicul urolog de la Cluj avea informatori in minister, care ii spuneau cum se desfasoara…

- Direcțiile de sanatate publica controleaza toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. Verificarile vin dupa ce, in mai multe localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii. “In unele localitați au…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- La solicitarea ministrului Sanatatii, prof.dr. Florian BODOG, directiile de sanatate publica vor controla incepand de joi, 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. "In unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut,…

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate.…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Fostul ministru al Sanatații din guvernul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a facut public un caz care iți da fiori reci pe șira spinarii. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații din guvernul Cioloș care a fost prezent la proteste , a povestit despre ceea ce i s-a intamplat in ultima zi a anului…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului intre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017;…