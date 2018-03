Stiri pe aceeasi tema

- Medicii ATI de la Spitalul Universitar nu vor sa mai intre in sala de operatii, potrivit ministrului sanatații, Sorina Pintea. Aceasta a declarat in cadrul emisiunii de la B1 TV, ca a primit acest informații. “Am primit niste informatii referitoare la medicii de pe Sectia Anestezie Terapie Intensiva…

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- „Cresterile salariale sunt cu atat mai socante, in conditiile in care asistentele noastre, functionarii si alti specialisti se confrunta cu conditii de munca grele, in timp ce pacientii nostri nu au acces la serviciile medicale solicitate din cauza taierilor bugetare drastice din ultimii ani si a centralizarii…

- Medicii de familie funcționeaza in structuri independente și nu se incadreaza in marea categorie a bugetarilor. Acesta e și motivul pentru care ei nu primesc, de luna aceasta, salariile semnificativ mai mari, așa cum sunt prevazute in Anexa nr. II de la Legea salarizarii bugetarilor nr. 153/2017…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, la o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel. Intrebat cat de grava este problema…

- Recent ti-ai cheltuit toata agoniseala pe o masina la mana a doua. Ai fost foarte fericit si multumit de ea pret de cateva saptamani, insa iata-te ajuns in situatia in care autovehiculul nu iti mai porneste. Din pacate, mai toti banii pe care ii aveai stransi i-ai cheltuit la achizitie, asa…

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat joi ca transferul contributiilor si reducerea impozitului pe venit a afectat si autoritatile locale si a precizat ca a discutat cu premierul si cu ministrul Finantelor un mecanism de compensare a…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca nu ar trebui sa fim foarte multumiti de situatia spitalelor din Bucuresti. Ea s-a declarat suparata ca au existat bani pentru investitii, dar nu s-a implicat nimeni.

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Situatia celor trei spitale regionale care ar trebui construite din bani europeni nu este una „pe care ne-am fi dorit-o" – a transmis recent premierul Viorica Dancila, care lasa sa se inteleaga ca Romania ar putea pierde 800 de milioane de euro, dezangajari de fonduri europene din Programul Operational…

- O fetița insarcinata la 12 ani a ajuns in stare grava la Maternitatea Spitalului din Ramnicu Valcea. Medicii incearca sa-i salveze viața. Copila insarcinata a ajuns, duminica dimineața, la Spitalul din Valcea. Din primele informații, micuta a fost bagata de urgența in sala de operație, scrie voceavalcii.ro…

- Starea de sanatate a sindicalistului care a suferit luni un stop cardio-respirator in timp ce se afla la MS este buna, a informat purtatorul de cuvant al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, medicul Leonard Grecescu.Citeste si: Romania, TINTA unei investitii FABULOASE: Un gigant olandez…

- Romania: 16 persoane au murit din cauza gripei in aceasta iarna 16 persoane au murit în tara din cauza gripei, iar numarul total de cazuri cu oameni care s-au îmbolnavit este de peste 300. În judetul Dâmbovita, numarul bolnavilor de gripa este în scadere fata…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Alte doua persoane bolnave de gripa au murit, în cursul acestei saptamâni, numarul deceselor cauzate de virusul gripal de la începutul sezonului 2017-2018 ajungând la 10, potrivit reprezentanților Ministerului Sanatații. În ultima saptamâna, la nivel național,…

- Influențele venite in domeniile cele mai importante și care influențeaza vadit funcționarea statului de drept au ajuns pe masa politicienilor de la Strasbourg. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat convins, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din…

- Platești ca sa muncești. In aceasta situație dramatica se vor trezi, la jumatatea lunii, atunci cand ar trebui sa incaseze salariul pentru munca depusa, toți angajații din Educație care sunt incadrați cu un sfert de norma. Pe acești oameni, majoritatea personal nedidactic, modificarea Codului Fiscal…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan. “In legatura cu faptul ca s-a prorogat…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- Gica Hagi a decis sa nu mai comenteze situația din fotbalul romanesc. Autoizolarea se produce dupa ultima ieșire a ”Regelui”, care a amenințat cu exilul . Dupa remiza cu Astra Giurgiu, scor 1-1, Hagi s-a declarat mahnit ca parerile lui sunt subiecte umflate de presa și a remis astazi un comunicat in…

- Cursul de schimb leu euro ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general, Elvila, la evenimentul dedicat listarii companiei pe piata AeRO.

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare în anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata într-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Filosoful Mihai Șora și-a exprimat dezamagirea fața de situația politica in care se afla Romania și apreciaza ca „rușinea acestor zile” va fi „greu de șters”, astfel incat imaginea țarii sa fie reparata.

- Dupa „Balena Albastra”, un nou „joc virtual” pune in pericol viețile a mii de adolescenți. Tinerii se provoaca intre ei sa inghita capsule de detergent și apoi posteaza dovezile pe rețelele de socializare. De asemenea, pe Internet circula și fotografii in care capsulele de detergent decoreaza o pizza…

- Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Acest tarif a fost introdus in legislația naționala…

- Sociologul Marius Pieleanu, proprietarul Avangarde, susține ca premierul Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia. Intr-o declarație la Antena 3, duminica seara, Pieleanu a explicat și motivele solicitarii sale.„Domnul Tudose ar trebui sa plece, pentru ultimele declarații care au pus Romania…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- Decontarile Casei de Asigurari s-au dublat fata de anul 2007, dar medicii de familie sunt nemultumiti. „Suntem doborati de hartii si degeaba le dam trimiteri pacientilor pentru investigatii paraclinice, ca nu exista plafoane, tot sistemul public de sanatate merge rau“. Bugetul pentru cabinetele…

- „Divide et impera” este mai actual acum mai mult decat oricand, intr-o societate romaneasca in care demonii par sa macine pe cat de constant, pe atat de spectaculos oameni și instituții, ajungand pana la urma la maduva din coloana oricarui stat: increderea populației in sine și in autoritatea care ar…

- De vineri, 5 ianuarie 2018, galatenii asigurati medical la stat se pot intoarce in cabinetele medicilor de familie si vor primi gratuit atat consultatii, cat si retete gratuite si compensate. Asta deoarece medicii de familie si-au incheiat "protestul", care a fost mai degraba un semnal de alarma. Timp…

- MEDIAFAX prezinta principalele repere din calendarul obligatiilor fiscale stabilite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru luna ianuarie 2018. Marti, 9 ianuarie - Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile…

- Situatia variaza in randul statelor membre UE, cea mai mare pondere a persoanelor care sustin ca nu sunt in masura sa isi incalzeasca locuinta se inregistra in Bulgaria (39%), urmata de Lituania si Grecia (ambele cu 29%) si Cipru (24%). Pe de alta parte, mai putin de 2% din populatie se confrunta cu…

- Deși toți se declara nemulțumiți de birocrația stufoasa și de subfinațarea cronica cu care sunt „tratați”, in cursul zilei de ieri a crescut numarul celor care au semnat actele adiționale de prelungire a contractului cu Casa de Asigurari. Medicii de familie, in unanimitate, susțin, cu argumente, ca…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”.

- Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu vor mai primi trimiteri si retete compensate.

- ONU a cerut SUA sa retraga decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Romania s-a abținut la vot. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, crede insa ca Romania ar trebui sa-și mute la Ierusalim ambasada din Israel.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca Romania si-a asumat niste angajamente la aderarea in Uniunea Europeana care trebuie respectate, nefiind vorba despre niciun ”atac la suveranitatea Romaniei”. Chirica sustine ca in acest moment, situatia Romaniei este mai rea decat a Poloniei."Situatia…

- Marti, 19 decembrie, la Tribunalul Vaslui s-a intrunit Adunarea Generala a judecatorilor, in contextul nemultumirilor manifestate in ultimele zile de magistratii din Romania fata de schimbarile aduse de parlamentari legilor justitiei.

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns pe mana medicilor. Acesta a avut mai multe probleme de sanatate in ultimul timp. Iliescu a fost insotit de sotia lui, Nina Iliescu. Medicii i-au schimbat tratamentul fostului președinte, a marturisit, la Romania TV, soția lui Ion Iliescu.Citește…

- Dan Mitrea este unul dintre eroii cu care se mandrește Romania. Este medic specialist neurolog și a ales sa iși continue activitatea in țara. Iata care sunt motivele pentru care a luat aceasta decizie.