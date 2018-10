Femeile sunt asteptate, saptamana viitoare, la consultatii gratuite oferite de catre medicii mamologi. In perioada 8-12 octombrie, medici vor merge in municipiile Balti, Comrat si Cahul, in cadrul Centrelor de Sanatate. Intre 15-19 octombrie, se vor afla in incinta celor cinci Asociatii Medico-Teritoriale din sectoarele orasului Chisinau, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale.