- Procurorul din Caracal, Cristian Ovidiu Popescu, care a stat pana la ora 6 pentru a intra in casa lui Gheorghe Dinca, va fi pus sub invinuire de catre procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, alaturi de trei polițiști, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Surse judiciare…

- Mircea Badea subliniaza ca tragedia din Caracal continua sa fie pe primele locuri in interesul public, fara o direcție ce poate fi anticipata. ”Acest caz – n.r. Caracal – a ieșit absolut, ba, de nicaieri. Felul in care a prins la populația Romaniei e o chestie care nu se poate explica sociologic sau…

- Guvernul va adopta in perioada imediat urmatoare mai multe ordonanțe de urgența in urma cazului Caracal. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la Antena 3. “Voi duce un adevarat razboi impotriva criminalitatii organizate, impotriva traficului de persoane”, a declarat premierul. Intrebata…

- Ministrul interimat al afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat marti, la “Marius Tuca Show”, ca in cazul interventiei de la Caracal a reiesit multa eroare umana, nepricepere multa si indolenta multa. “A fost un sir nefericit de erori, proasta comunicare, a fost cel mai nefericit mixt de neconcordante…

- Cu fiecare ora, la Caracal, se contureaza cel mai sumbru scenariu. Acela ca Gheroghe Dinca a facut mai multe victime, in afara de Luiza Melencu si Alexandra Macesanu. Potrivit avocatului familiei Melencu, Tonel Pop, Dinca nu isi cunoaste victimele dupa nume, ci dupa luni. Ultimele probe, oasele calcinate…

- Parinții celor doua fete disparute in Caracal ar fi fost audiate miercuri, 31 iulie, de catre procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Anchetatorii au dorit sa afle, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor lor disparute, precizeaza surse judiciare.…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, vicepremierul Mihai Fifor, a declarat, marți seara, la Antena 3, ca a fost un cumul de factori care a dus la tragedia de la Caracal. “E o eroare in zona poliției, in zona procurorilor, in zona judecatorilor, e eroare la 112”, a spus Fifor. Principalele declarații…

- Inspecția Judiciara a anunțat, luni, ca s-a autosesizat și a deschis doua anchete, dupa tragediile de la Caracal. “Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public despre cercetarile privind disparitia a doua persoane din judetul Olt, Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu: 1. La 26 iulie 2019…