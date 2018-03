Stiri pe aceeasi tema

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…

- Mircea N. Stoian a scris un text pe blog despre crima din Brașov. Cazul a fost cel mai mediatizat in ultimele zile la noi in țara. Florin Mircea Buliga și-a ucis soția și copiii, el reușind sa ascunda foarte bine problemele cu alcoolul și intențiile lui criminale. Mircea N. Stoian a vorbit despre acest…

- Mircea N. Stoian crede ca exista o legatura intre crima de la Brașov și templul dorințelor de la Șinca Veche. Acest loc a fost frecventat de criminalul Florin Mircea Buliga, inainte de a-și ucide cu sange rece intreaga familie. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca in felul acesta le-a „eliberat” sufletele…

- Criminalul din Brașov, Florin Mircea Buliga, a facut declarații halucinante. El le-a spus anchetatorilor ca poate comunica telepatic cu soția și cei doi copii pe care i-a omorat. Barbatul susține ca victimele i-au transmis ca „e mai bine acolo”. De asemenea, el le-a mai spus polițiștilor ca a vorbit…

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Precise Tucker, o fetița de șapte ani din SUA, a avut parte de un sfarșit cumplit. Determinata sa-i faca mamei sale o farsa, fetița și-a infașurat cordonul unui halat de baie in jurul gatului și s-a sufocat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Fetita de numai șapte ani incerca sa…

- Ionela Prodan este internata in stare grava, la Spitalul Elias din Capitala. Mama Anamariei Prodan are probleme la pancreas și la ficat. Starea de sanatate a interpretei de muzica populara s-a deteriorat grav, miercuri (21 martie). Medicii i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Specialiștii ANM au emis cod galben de lapovița, ninsoare și vant intens, valabil de luni seara pentru sudul țarii pana marți la ora 15.00. Vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare in cea mai mare parte a țarii, astfel ca pe arii restranse se va forma polei și local…

- Barbatul din imagine avea un abdomen extrem de umflat, care ii creștea pe zi ce trece. Omul a ajuns la spital unde i-au facut toate investigațiile necesare. Dupa teste au hotarat sa-l opereze, dar nu se așteptau sa gaseasca așa ceva in burta lui! Pacientul a trecut prin toate etapele pre-operatorii,…

- O noua alerta meteo a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. Specialistii au emis o avertizare tip cod galben de furtuna pentru mai multe județe. Avertizarea este valabila pana la ora 17:30. Iata județele vizate: Județul Ialomita: Jilavele, Adancata, Armașești, Maia, Ciocarlia; Județul…

- Motivul real al morții celebrei Israela Vodovoz genereaza panica in randul oamenilor. Potrivit informațiilor oferite de medicii legiști, inelul gastric pe care il avea montan i-a provocat fostei femei de afaceri o hemoragie interna care i-a fost fatala.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvaluit in ce stadiu se afla pregatirile pentru marele eveniment. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput…

- S-a luat o decizie neasteptata in privinta trupului neinsufletit al Israelei, dupa ce medicii legisti au stabilit cu exactitate cauza mortii. Israela a murit, vineri, din cauza unei puternice hemoragii digestive, nu din cauza unui accident vascular, asa cum se crezuse la inceput. Potrivit spynews, trupul…

Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. Ce a marturisit despre experienta…

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- A ținut-o secreta foarte mult timp și nu a vrut sa dea detalii despre iubita lui! Acum, Mircea N. Stoian a anunțat ca s-a desparțit de doamna pe care o iubea. Jurnalistul nu a vrut sa ofere detalii despre motivele care au dus la separare. Acesta i-a transmis și un mesaj de desparțire fostei sale […]…

- O tanara din Perth, in Australia, a trecut prin socul vietii sale si credea ca are apendicita. Dupa ce a inceput sa aiba dureri groaznice, femeia si-a rugat sotul sa o duca la spital. Speriat, acesta a actionat imediat, pentru ca ea abia mai putea sa se mai miste din cauza contractiilor abdominale puternice.…

- Medicii i-au gasit o alta formațiune canceroasa! Veștile proaste vin una dupa alta in viața celebrului artist. Din nefericire, Dan Ciotoi va ajunge din nou pe masa de operație, dupa ce doctorii au descoperit o noua formațiune canceroasa. Diagnosticul crunt vine dupa ce la finalul anului trecut, cantarețul…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Un tanar de 23 de ani și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, are detalii exclusive din ancheta.…

- Un barbat a fost declarat mort, in urma unui accident rutier, iar cand era pregatit pentru autopsie, s-a trezit! Himanshu Bharadwaj a socat pe toata lumea. Tanarul a petrecut o noapte intreaga la morga, fiind declarat mort, iar a doua zi, cand trebuia sa-i fie efectuata autopsia, s-a trezit. Familia…

- Radu Valcan a vorbit despre cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Prezentatorul a precizat ca ediția care urmeaza sa inceapa este inedita și ca va oferi scene unice in Romania. Radu Valcan a…

- O femeie a ajuns la spitalul central din Changsha, China, plangandu-se ca de cateva zile avea o mancarime in urechea stanga. Medicii au fost socati cand au vazut ca avea acolo. Pacienta s-a prezentat la spital, acuzand dureri la nivelul organului auditiv, dar nu i-a trecut prin minte nicio clipa ca…

- Specialiștii timișoreni au identificat 64 de romani cu sindromul Prader-Willi, o afecțiune rara caracterizata printr-o pofta de mancare exagerata. ”Le lipsește o secvența de gena care intervine in senzația de sațietate. Sunt persoane carora le este foame tot timpul”, a precizat prof. dr. Maria Puiu,…

- Din cauza unui glaucom cronic, medicii au fost nevoiti sa ii puna la 14 ani o proteza oculara, insa Raluca a trecut peste acest handicap si a absolvit prima din clasa liceu "Ferdinand", cel mai bun liceu din Bacau. "Dorea sa ajunga un celebru avocat care sa pledeze in procese internationale. De aceea…

- Numarul cazurilor de intoxicare cu metale grele a crescut in 2017 cu 30% fața de 2016. Aceste substanțe sunt otravitoare și se elimina foarte incet din organism. Medicii spun ca metalele grele care ii baga in spitale pe romani provin din alimente. Printre substanțele periculoase menționate de specialiști…

- Tanara ucisa sambara seara de Ahmed Othman se numea Raluca, era originara din Bacau și era absolventa a Facultații de Drept Internațional. Dupa ce și-a omorat iubita, studentul arab a omorat și pisica fetei, dupa care a ieșit pe scara blocului unde s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o țigara.…

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- Diabetul zaharat, afectiune din cauza careia organismul nu poate procesa zaharul din alimente, reprezinta un pericol din ce in ce mai mare din cauza schimbarii stilului de viata. Medicii spun ca in ultima vreme se constata o scadere semnificativa a varstei celor cu diabet, fiind inregistrate din ce…

- Scandal monstru la Draganești-Olt, unde un barbat a fost lovit cu o ranga in cap. A avut, totuși, noroc și a ajuns intreg acasa! La cateva zile dupa incident, agresorul a fost saltat de mascați! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca Anda Adam ar avea legatura cu acesta. Nici mai mult, nici…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Detalii noi in cazul crimei care a șocat o țara intreaga! Actrița Anastasia Cecati, alias Anastasia Cia, a fost ucisa cu sange rece de soț, luni (19 februarie), de fața cu fetița ei de doar trei saptamani. Barbatul, un destist in varsta de 35 de ani, s-a aruncat apoi de la etajul 7. Se pare […] The…

- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 – 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat,…

- Digi, compania tele­com care a debutat in arena de tran­zactionare de la Bucuresti in mai 2017, ca urmare a unui IPO in valoare de 944 mil. lei, a raportat in 2017 venituri de 916,5 milioane euro, in crestere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul companiei telecom…

- In Romania, peste 30.000 de copii si tineri sufera de un tip de distrofie musculara, un caz din zece fiind o forma grava, care blocheaza activitatea muschilor pana la insuficienta cardiaca. In timp ce statul nu face nimic, parintii acestor ...

- Specialistii ne pun in garda. Anumite dureri nu trebuie ognorate cu niciun chip. In timp ce unele dureri sunt doar un banal disconfort, altele pot fi simptom pentru boli mai serioase. Nu le ignora si mergi la doctor pentru a te asigura ca nu ai probleme grave de sanatate.Vezi AICI cateva dureri…

- Specialistii cotidianului german “Bild” spun ce alimente nu sunt bune pentru toata lumea. Printre acestea se numara si ouale care nu sunt bine prajite sau fierte. Oua Consumul de oua crude prezinta riscul de infectie cu salmonela. Simptome: varsaturi, crampe stomacale,…

- Medicii legisti s-au ingrozit la efectuarea autopsiei pe cadavrul tinerei de 25 de ani, care a cazut victima agresiunii subofiterului Florin Oprea. Acestia au gasit in trupul femeii o parte din lama cutitului, precum si multiple leziuni grave Practic, tanara nu a mai avut nicio sansa. „In urma autopsiei…

- Noi detalii in cazul Niculinei Bulat, tanara care a decedat la Spitalul de urgenta din Capitala. O comisie creat de avocatul poporului a constatat ca in acest caz au fost incalcate drepturile la accesul serviciilor de sanatate și la informare.

- Simona Halep s-a accidentat la inceputul actului secund dupa ce a calcat stramb, dar pana la final a gasit resursele necesare pentru a inchide partida. Aseara, medicii au stabilit diagnosticul liderului mondial.Cea mai buna jucatoare a lumii are entorsa de gradul 1 cu intindere usoara a fibrelor…

- Actorul Marian Ralea a cerut daune importante medicilor care i-au tratat fratele, care a murit de cancer in urma cu cațiva ani. Marian Ralea a trecut printr-o mare suferința in urma cu cațiva ani, atunci cand și-a pierdut și mama și fratele, Andrei Ralea . Andrei Ralea era actor la Teatrul din Brașov…

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8.

- Dan Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia in Suceava, in timpul unei descinderi in locuinta unui interlop, ar putea fi externat peste o saptamana. Medicii au precizat ca barbatul s-a recuperat miraculos, vorbeste, isi misca piciorul si mana dreapta. A

- Viitorul criminalei Magdalena Șerban va fi decis de trei medici legiști care, periodic, o examineaza din punct de vedere psihiatric, chiar intr-una dintre celulele Spitalului Penitenciar Jilava, acolo unde asasina este inchisa de o luna. Pentru a stabili daca a avut discernamant cand a ucis, specialiștii…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti cer prelungirea arestarii preventive pentru Magdalena Serban. Arestata pentru crima de la metrou, Magdalena Serban este foarte cooperanta cu...