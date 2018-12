Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea va petrece Revelionul in Romania. ”Nu plec din țara, stau cu cațiva prieteni. De Craciun am stat cu fiul meu și soția lui, dar și cu Irina. Ne-am simțit bine. De Revelion... un vin roșu, o sarma sau doua, carne prajita in untura, niște mezeluri romanești. Imi place salamul sasesc”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania a fost pacalita cu Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) si ca din cele patru tinte initiale care trebuiau indeplinite de tara noastra s-a ajuns la 14-18. Liderul social-democrat considera ca indiferent ce vom face vom primi alte tinte de atins…

- Liderul PSD Liviu Dragnea sustine ca in spatele razboiului din Parlament se afla presedintele Klaus Iohannis. „Asta e stilul lui Iohannis, asa cum a luat cu japca si casele din Sabiu. Deci asta e presedintele nostru, Iohannis japciul“, a spus liderul PSD.

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține ca el nu va vota pentru excluderea lui Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu, așa cum ar dori Liviu Dragnea. Buzatu chiar il ironizeaza pe șeful PSD și a intrebat jurnaliștii daca au vreo valiza.”Eu nu voi vota pentru nicio excludere. Unii dintre…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a avut miercuri, 10 octombrie, prima iesire publica dupa referendumul de la sfarsitul saptamanii trecute. Liderul PSD se afla la Camera Deputatilor, acolo unde a facut o scurta declaratie jurnalistilor: Nu am lipsit. Am fost la partid in ultimele doua zile", a declarat…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat "din convingere" pentru modificarea articolului 48 din Constitutie. Politicianul s-a prezentat la vot alaturi de tatal sau, afirmand ca acesta l-a educat in spiritul respectului pentru familie. "Am…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a votat sambata dimineata in cadrul referendumului pentru redefinirea familiei, spunand ca votul l-a dat pentru ceea ce vor multi romani, iar in opinia sa familia traditionala este formata dintr-un barbat si o femeie care fac copii.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la un post TV, ca in Comisia LIBE nu a fost o dezbatere, ci o condamnare deja inainte de a se studia probele, Romania fiind amenintata in mod brutal. El s-a declarat dezamagit de ”de aceasta atitudine”.