- Reprezentanții Colegiului Medicilor din Romania au precizat in contextul declarațiilor ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, privind tema „calitații umane” in sistemul de sanatate, ca potrivit unui sondaj din 2018 „medicii se bucura de increderea a 58%, politica Guvernului in sanatate de 14%”,…

- Medicii reactioneaza dur pe retelele de socializare, dupa ce ministrul Sanatatii a recunoscut ca inca de acum trei saptamani a trimis in unitatile sanitare pacienti sub acoperire pentru a-i prinde pe doctorii care conditioneaza actul sanitar. Citeste mai mult: adev.ro/pus5tt

- Trei barbați, care in anul 2012 au inșelat mai multe persoane prin metoda ”Premiul” și au reușit sa obțina de la victimele lor mii de lei, și-au aflat luni sentința din partea magistraților Judecatoriei Alba Iulia. Doi dintre barbați, Virgil Bogdan Simion și Daniel Mușat, nu sunt straini salilor de…

- Situație neplacuta pentru un barbat ce se plimba astazi in Parcul Valea Trandafirilor din Capitala. Acesta se simțea rau și a apelat pentru ajutor la o ambulanța, solicitata de o alta persoana, insa a fost refuzat.

- Radu Mazare va lucra, incepand de marți, la atelierul de croitorie al Penitenciarului Rahova unde este incarcerat, a precizat fratele fostului primar al Constanței, Mihai, informeaza MEDIAFAX.Mihai Mazare, fratele fostului primar al Constanței, a precizat ca acesta va incepe, marți, lucrul…

- Curtea de Apel Iasi a batut in cuie o sentinta de 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare primita de un barbat din Harlau care a fost judecat pentru amenintare. Pedeapsa a fost atat de mare deoarece Constantin Iacobet e recidivist si a comis fapta in timpul perioadei de supraveghere, el fiind eliberat…

- Presedintele Curtii Constitutionale a anuntat, joi, ca site-ul institutiei a fost spart de hackeri, o premiera pentru CCR. El a precizat ca urmeaza sa se faca o plangere si sa se adreseze in justitie. Dorneanu a aratat ca, imediat dupa ce s-a spart site-ul, incepand de vineri, s-a inchis imediat pagina…

- Eugen Teodorovici a spus ca deși exodul medicilor s-a redus cu pana la 40%, personalul medical ramane in continuare insuficient in spitale. Ministrul Finanțelor a spus ca medicii plecați in strainatate nu mai pot fi aduși in țara, deoarece acolo se bucura de alte condiții.Eugen Teodorovici…