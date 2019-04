Medicii din Grecia 'scriu istorie': Bebeluș născut din trei părinți Un baiețel conceput cu ajutorul unei tehnici de reproducere asistata ce presupune trei parinți s-a nascut in Grecia și, deși medicii spun ca "scriu istorie", unii experți sunt de parere ca procedura pune probleme etice, potrivit BBC, scrie Mediafax. Bebelușul, care a avut la naștere 2,9 kilograme, a venit pe lume marți, intr-un spital din Grecia, și atat acesta, cat și mama, o femeie in varsta de 32 de ani, se simt bine. Mama urmase in prealabil patru sesiuni de fertilizare in vitro. Medicii spanioli și greci care au facut parte din echipa spun ca "scriu istorie" și ca procedura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

