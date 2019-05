“Mesaj de la dl. manager, dupa sedinta fulger de azi de la ora 15.00, sa aiba (…) persoane la mitingul organizat in Targoviste, duminica, 19 mai, in jurul orei 12.00, pe platoul Prefecturii, cand se lanseaza echipa PSD pentru alegerile EURO… Lista cu persoane se preda doamnei director de ingrijiri pana maine la ora 12.00. Cine poate și … dorește sa participe, ma poate anunța aici, in acest grup, sau prin ce modalitate dorește, pana vineri, 17 mai, ora 12.00, pentru a fi trecut pe lista. (…) Domnul manager dorește sa nu fim fara medici.”, scrie in mesajul transmis catre angajații spitalului.…