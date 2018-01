Stiri pe aceeasi tema

- În noaptea de Craciun, o familie din Cluj a mers de urgența la Pediatrie 3 cu fetița lor, fiindca avea probleme de sanatate. Acolo s-au lovit de ore întregi de așteptare, asistentele nu au crezut ca micuța este bolnava și a primit un tratament necorespunzator, dupa spusele ei. „Am…

- Robotul daVinci va fi folosit in premiera, in Romania, in chirurgia pediatrica, la Timisoara, pentru chirurgia malformatiilor renale, digestive, genitale, ale sistemului respirator sau cea oncologica. Aparatul a costat 2,4 milioane de euro si face parte dintr-un proiect, transmite News.ro . Primele…

- O femeie in varsta de 39 din Sibiu a decedat intre Craciun si Anul Nou, dupa ce i s-a facut rau. Rudele femeii spun ca de vina sunt cei din sistemul medical, care au plimbat-o intre spitale. Maria Ciorogar a ajuns cu stari de voma la Spitalul Judetean Sibiu, Unitatea de Primiri Urgente, pe 28 decembrie,…

- Jordan Phipps și partenera sa au decis, in noaptea de Anul Nou, sa le ceara medicilor sa se opreasca din resuscitarea copilului lor de 13 luni, dupa ce acesta suferea de o boala rara și șansele sale e supraviețuire erau oricum minime, scrie The Mirror. Parinții indurerați au povestit momentul devastator…

- Deși ordinul de incepere a lucrarilor a fost semnat inca din mai 2014, iata ca anul acesta se implinesc patru ani de șantier, iar cladirea tot nu e gata. Au fost probleme mari cu firma constructoare, care a intrat in insolvența, dar și cu proiectul, iar lucrarile au fost preluate de alta societate.…

- Emanuel Ungureanu, deputatul care l-a denunțat pe medicul Mihai Lucan, a lucrat ca asistent social in cadrul Institutului de Transplant din Cluj. Timp de 14 ani, a facut reclamații impotriva urologului pe care l-a acuzat ca ar fi creat o rețea mafiota și ca ar fi facut transplanturi de rinichi dupa…

- Un bebeluș a murit la doar trei ore dupa naștere. Incidentul a avut loc în Marea Britanie, în urma cu patru ani, însa parinții au încercat în tot acest timp sa afle ce s-a întâmplat cu fiul lor în timpul operației de cezariana. În timpul…

- Craciunul si Anul Nou sunt sarbatorile pline de stralucire si cele mai asteptate in Moldova. Acestea constituie un prilej de bucurie atat pentru copii, cat si pentru adulti. Mai ales ca la noi imprejurarile au facut ca aceste principale sarbatori de iarna sa fie marcate de doua ori.

- Mai mulți muncitori din Iași au ajuns la spital dupa ce au taiat o vaca turbata. Medicii spun insa ca aceștia au ajuns la spital mult prea tarziu și ca vaccinul ar putea sa nu mai aiba efect. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, le-a declarat joi jurnalistilor…

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Fluturand steaguri ucrainene, ei i-au aclamat cu aplauze pe pista, strigand "Glorie Ucrainei! Slava eroilor!", pe prizonierii coborand din avionul de transport care i-a adus la Kiev, potrivit imaginilor difuzate in direct de mai multe canale ucrainene. "Dragi prieteni, pentru voi este o zi foarte…

- Managerul Spitalului de copii "Sfanta Maria" din Iasi, medicul Radu Terinte, a declarat pentru News.ro ca miercuri fetita era asteptata la spital, insa parintii nu au adus-o. "Este un caz dramatic, iar atitudinea parintilor este greu de inteles. Au fost la Timisoara, la spital, de acolo au…

- Hans Klemm și-a petrecut Craciunul departe de țara natala. Aflat in București, ambasadorul SUA a fost surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Reprezentantul Statelor Unite a declarat ca se pregatește pentru Anul Nou.Citește și: Apar primele FRICȚIUNI intre protestatari: Mesaj FURIBUND…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital si au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel ca…

- Și in acest an, zonele de munte ale județului Alba sunt foarte solicitate de catre turiști, in ciuda prețurilor destul de mari la cazare. Arieșeni – Albac și Poarta Raiului – Munții Șureanu sunt principalele atracții ale sezonului datorita partiilor de schi și peisajelor desprinse parca din poveste.…

- Copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate traiesc o adevarata drama in județul Vaslui, mai ales cand vin sarbatorile. Iar aceasta situație trista iese cel mai bine in evidența atunci cand cei mici le spun bunicilor, invațatorilor, profesorilor sau celor care-i cresc ca singurul lucru…

- „Noi consideram ca rata nu este extrem de mica in conditiile actuale, in care cei mai multi nu sunt gasiti la domiciliu. Medicii de familie in special cei din rural ne-au transmis ca acesti copii vin o data pe an sau de doua ori in tara, se afla in evidentele lor, dar nu locuiesc efectiv acolo. Parintii…

- Potrivit legislației, cel puțin 15 zile libere vom primi cu ocazia sarbatorilor legale din 2018: 1 și 2 ianuarie – Anul Nou, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, 6 aprilie – Vinerea Mare, 8 și 9 aprilie – Sfintele Paști, 1 Mai – Ziua Muncii, 27 și 28 mai – Rusaliile, 1 iunie – Ziua Internaționala…

- Alexandru Arșinel a oferit amanunte despre starea sa de sanatate dupa ce, in urma cu cateva zile, a avjuns de urgența la spital. Marele actor Alexandru Așinel a trecut prin momente foarte grele in ultima perioada de timp. și-a pierdut doua colege de breasla, mari artiste ale teatrului de revista din…

- Vulnerabilitatea in fața exceselor in alimentație, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna, in care mesele și frigiderele sunt pline cu bunatațuri de-ale gurii, este mult mai mare. Printre cei mai gurmanzi iși continua periplu și intre Craciun și seara de Revelion, astfel ca intrarea intr-un an nou…

- Petronela a fost diagnosticata cu cancer la rinichi si metastaze pulmonare. In ultimii ani a fost operata de mai multe ori. Era programata pentru consult la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iasi, in vara acestui an, dar parintii au refuzat tratamentul, spunand ca nu mai au incredere in…

- Parintii fetitei pun in aplicare decizia instantei dupa aproape doua saptamani. Fetita a fost transportata la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara insotita de mama si de un asistent medical.

- Starea politistului ranit in timpul unei misiuni la Radauti este favorabila si s-a modificat. Acesta vorbeste, este constient si respira singur. "Pacientul este constient si vorbeste, comunica cu medicii si asistentele medicale. Nu vorbeste cu probleme, vorbeste bine. Este logic si coerent.…

- Mihai Ion Truta, barbatul de 29 de ani, din Bals, care si-a agresat parintii cu un satar, a fost audiat, in salonul Spitalului Slatina, unde a fost internat dupa ce si-a infipt o furculita in ochi, potrivit gazetanoua.ro. Barbatul de 29 de ani ar putea fi transferat, la un spital din Capitala…

- Parintii unui baietel in varsta de trei luni, decedat in weekend, la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, ii acuza pe medici ca i-au trimis cu micutul acasa, desi copilul era in stare grava.

- Parinții unui baiețel de trei luni, mort, sambata, la Spitalul De Pediatrie din Pitești, se pregatesc acum de inmormantare. Dincolo de durearea imensa, oamenii au și o alta apasare, aceea ca micuțul lor s-a stins cu zile. Mama ii acuza pe medici ca l-au lasat pe micuț sa moara. Roberto Cristian avea,…

- Autoritațile franceze au retras trei produse de lapte praf pentru copii sâmbata, dupa ce 20 de sugari, toți cu vârsta sub șase luni, au fost infectați cu bacteria salmonella, informeaza agenția DPA. Au fost vizate trei loturi specifice de produse de lapte praf pentru…

- Medicii din Unitatea de Primire Urgente a Spitalului „Sf. Spiridon" s-au confruntat zilele trecute cu mai multe cazuri de atacuri de panica, zece pacienti solicitand si interventia unor echipaje medicale. Medicii cred ca ar avea legatura cu faptul ca oamenii s-au uitat la televizor urmarind cele relatate…

- Pe femeia de afaceri Monica Tatoiu și prezentatorul de televiziune Florin Calinescu ii leaga amintiri cu totul speciale. Florin Calinescu, care a trecut prin mari drame de-a lungul anilor , este un indragit actor, dar mai ales prezentator de televiziune din Romania. Monica Tatoiu, care traiește intr-un…

- O fetita de 2 ani din Iasi se zbate între viata si moarte dupa ce a cazut de la etajul trei al blocului în care locuia. Lasata nesupravegheata de parinti, a spart geamul si a cazut noua metri în gol. S-a prabusit pe trotuarul din beton. Tragedia s-a petrecut sub ochii…

- O macara care executa lucrari la noul corp de cladire al Spitalului de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara s-a rupt in doua, o parte cazand spre Casa Sindicatelor, iar cealalta parte a ramas in consola, sprijinita pe acoperisul ultimului etaj al constructiei.

- Unii dintre angajatii romani vor avea, la sfarsitul acestui an, inca doua weekend-uri prelungite. Este vorba despre minivacantele de Craciun si Revelion. 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua…

- Antonio – Marian Popovici, un baietel de patru ani, trece printr-o suferinta greu de descris, dupa ce o boala cumplita, amiotrofie spinala tip I, l-a imobilizat la pat aproape imediat dupa naștere. ”La naștere parea un copil normal. Cand avea o luna am observat ca i s-a scobit pieptul, pentru ca nu…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu, a declarat, luni dimineata, corespondentului Mediafax, ca baietelul a murit, in noaptea de duminica spre luni, din cauza sangerarilor interne masive. "Nu am mai putut face nimic pentru el. A fost…

- O fetita in varsta de opt ani este condamnata la moarte de proprii parinti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai refuza tratamentul de chimioterapie si nu accepta sa o opereze la plamani.

- O fetita de 8 ani risca sa-si piarda viata din cauza ca parintii sai nu sunt de acord cu tratamentul indicat de specialisti. Copila diagnosticata cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar parintii sai nu accepta sa o opereze la plamani pentru ca „medicii i-ar putea fura organele”.

- Veste buna pentru toti angajatii: Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion! 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Anul trecut,…

- Medicii din Clinica de Gastroenterologie a Spitalului de Copii „Sf. Maria" din Iasi trateaza un copil care, la varsta de patru ani, cantareste cat un copil de noua luni. Adica opt kilograme, desi la varsta lui ar trebui sa aiba cel putin dublu. Gabriel C. este internat in unitatea medicala de patru…

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie Sfanta Maria din Iasi incearca sa salveze viata unui copil care la patru ani cantareste cat un bebelus de noua luni, informeaza Agerpres.ro. Prof. univ. dr Marin Burlea, seful Clinicii de Gastroenterologie a Spitalului de Pediatrie din Iasi, a declarat ca din cauza…

- Acuzații de malpraxis la Spitalul de Copii din Timișoara. Parinții unui bebeluș de 9 luni ii acuza pe medici ca nu le-au tratat micuțul pentru o banala raceala in timp ce bebelușul avea infecție la plamani.

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dr. Mihai Ardeleanu, a declarat ca "pacienta a fost detubata deoarece respira spontan si incepe sa comunice cu personalul", scrie monitorulsv.ro. "Ramane in continuare sub ingrijiri medicale in Anestezie-Terapie Intensiva…

- Saptamana trecuta, la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi a ajuns un baietel de aproximativ doi ani, care a fost muscata in zona fetei de cainele cu care se juca. Medicii au descoperit ca nu este pentru prima data cand se intampla acest lucru, copilul fiind muscat, si in urma cu cateva luni, de acelasi…

- Sotia preotului Petru Gavril, Maria, ranita grav in data de 14 octombrie, intr-un accident rutier produs de un sofer beat, in comuna Cornu Luncii, a iesit din coma si respira, de ieri, fara ajutorul aparatelor. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din ...

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie din Pitești au decis ca doi dintre cei patru copii aduși ieri de Scoala Calinești pentru investigații sa ramana internați. Serviciul de Ambulanța Județean Argeș a fost solicitat sa intervina la Calinesti-Vale , la școala, pentru a prelua mai multi…