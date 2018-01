Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti.

- Președintele Societații Naționale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele și cu medicii de familie care nu au semnat actele adiționale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat. „La nivelul…

- Decizia CNAS de a nu mai semna acte adiționale pentru primul trimestru din 2018 lasa fara medic de familie 4,5 milioane de romani, potrivit cifrelor prezentate de Societatea Naționala de Medicina Familiei. Hotararea anunțata joi de conducerea Casei ( VEZI DETALII ) este catalogata drept "iresponsabila"…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care il informeaza ca medicii de familie sunt in conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si cu Ministerul Sanatatii (MS) pentru probleme profesionale…

- Un sfert din populatie "risca sa ramana fara asistenta medicala primara" Foto: radiocluj.ro. Un sfert din populatia tarii risca sa ramâna fara asistenta medicala primara, daca nu se rezolva conflictul izbucnit între medicii de familie si Casele de Asigurari de Sanatate, atrage atentia…

- Organizatiile medicilor de familie spun ca in urma presiunilor facute de CNAS si de casele subordonate circa 65% din doctorii din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor cu casele de asigurari de sanatate si ca "faptul ca astazi se incearca punerea pumnului in gura…

- * Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa medicii care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie), ce vor putea fi incheiate la…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa cei care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie),…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- Ministrul Sanatații cere respectarea dreptului la servicii medicale compensate și subliniaza, in contextul protestului medicilor de familie, ca 60% dintre cadrele medicale au semnat deja actele adiționale pentru prelungirea contractelor cu CNAS. Bodog face și precizari cu privire la revendicarile medicilor…

- Anul incepe cu o greva. De data aceasta medicii de familie refuza sa mai acorde trimiteri sau retete compensate, iar motivele ce stau la baza acestei decizii sunt multiple. Acestia refuza sa mai acorde servicii ce sunt decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii vorbesc despre…

- NEWS ALERT Protestul medicilor de familie: Nu se mai elibereaza trimiteri si retete compensate Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu…

- Miercuri, medicii de familie din Iasi, ca si colegii din tara, nu mai presteaza servicii medicale in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate. Contractul anual a expirat pe 31 decembrie 2017 si acum ar trebui sa semnam acte aditionale de prelungire a contractelor. Pana la semnarea lor, am hotarat sa…

- Medicii de familie protesteaza, începând de astazi, fața de birocrația din sistemul de sanatate, și nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel încât pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. În urma deciziei medicilor…

- Unii medici de familie nu vor elibera retete gratuite si nici trimiteri Foto: radiocluj.ro. Începând de miercuri, sute de medici de familie din toata tara, care nu au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor încheiate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatatate,…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”. Societatea…

- Medicii de familie spun ca nu vor mai acorda servicii medicale decontate de casele de asigurari pana cand solicitarile lor vor fi luate in seama. Societatea Naționala de Medicina Familiei atrage atentia, intr-un comunicat, ca medicii au fost intimidați și amenințați de catre casele județene de asigurari…

- Ce medici nu vor putea prescrie rețete compensate in 2018 Foto: Arhiva/ radiocluj.ro. Medicii care nu au semnat actele aditionale de prelungire a actualului contract cu casele de asigurari de sanatate nu vor putea emite retete compensate si trimiteri de la începutul anului viitor. În…

- Deși in urma cu o saptamana Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie anunța, intr-un comunicat de presa, ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele medicilor de familie nu vor mai acorda servicii decontate…

- N.Dumitrescu Este oficial! La nivelul judetului Prahova, a merge la medicul de familie pentru o consultatie fara sa se achite niciun ban va fi valabil doar pana la data de 30 decembrie 2017, pentru ca din prima zi lucratoare a anului viitor se va plati. Informatia ne-a fost confirmata ieri de catre…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) afirma ca au luat act cu surprindere de raspunsul ministrului Sanatatii cu privire la suplimentarea de buget si de raspunsul CNAS legat de discutiile asupra contractului-cadru, aratand…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) incepand de anul viitor, mai exact de pe data de 3 ianuarie 2018. In aceasta situatie, medicii vor fi prezenti la cabinete, insa consultatiile vor fi acordate doar contra cost sau pro-bono. Reprezentantii…

- Medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de Casa de Asigurari de Sanatate, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, anunța Societatea Nationala de Medicina Familiei și Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie. Motivul: nesemnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor…

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Sistemul medical s-ar putea bloca chiar de la inceputul anului viitor. Medicii de familie anunța ca din 3 ianuarie nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Societatea Nationala de Medicina Familiei spune ca, desi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire…

- Din nou, la orizont (de fapt foarte... curand) se intrevede o criza in sistemul sanitar. Ce mai... conteaza inca una?! La cate-au fost... Din nou, medicii li asistenții nu știu la ce sa se mai aștepte de la guvernanți, din nou pacienții sunt puși pe jar, din nou... tensiuni, nemulțumiri... cum e sua…

- Medicii de familie anunta ca, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara. „Societatea Nationala…

- Medicii de familie anunta ca, incepand cu data de 3 ianuarie 2018, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara.

- Premierul Mihai Tudose, discutii cu reprezentantii medicilor de familie Premierul Mihai Tudose. Foto: Arhiva. Reprezentantii medicilor de familie au sosit la Palatul Victoria în jurul orei 11:00 si vor sa discute înca o data cu premierul Mihai Tudose situatia din sistemul de sanatate.…

- Medicii de familie din Vrancea au pichetat, ieri, sediul Guvernului, chiar la ora cand se desfașura ședința Executivului, alaturi de alți medici de familie din toata țara. „Manifestarea a fost decenta. Au fost aproximativ 1000 de participanți din majoritatea județelor. Cațiva reprezentanți ai medicilor…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu reprezentantii medicilor de familie, ca ”din pacate” acestia dreptate, iar sistemul, care este foarte greoi si foarte birocratizat, i-a transformat in contabili. ”Am avut impreuna cu dl vicepremier Marcel Ciolacu si dl. ministru…

- Medicii de familie din judetul Galati preiau miercuri, in timp ce colegii lor protesteaza la Bucuresti, doar cazurile urgente. Actiuni similare, afirma presedintele Patronatului Medicilor de Familie din Galati, au loc in toata tara. „Medicii de familie din toata tara au solicitat pentru ca e normal…

- Guvernul va fi luat miercuri cu asalt de medicii de familie. Societatea Nationala pentru Medicina de Familie (SNMF) anunta ca vor organiza maine un protest fata de birocratizarea sistemului de sanatate.Citeste si: Captura SPECTACULOASA pe Aeroportul Otopeni - Doua femei si un barbat, prinsi…

- Societatea Nationala pentru Medicina de Familie (SNMF) anunta ca, in cursul zilei de miercuri, in fata Guvernului, va fi organizat un protest fata de birocratizarea sistemului de sanatate, cadrele sanitare militand pentru un act medical curat, dar si pentru o asistenta primara puternica, potrivit Mediafax.…

- Cardul de sanatate este din nou functional, dupa ce sistemul informatic a fost indisponibil, marti dimineata, aproape trei ore, din cauza unei defectiuni tehnice, potrivit reprezentantilor Casei Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Conform Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,…

- SNMF: In urmatorii cinci ani, un sfert dintre romani nu va mai avea medic de familie Societatea Nationala de Medicina a Familiei (SNMF) a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in urmatorii cinci ani, un sfert dintre romani nu va mai avea medic de familie, iar, in prezent, aproximativ 650…

- „Potrivit previziunilor, unul din patru romani nu va mai avea medic de familie in urmatorii cinci ani, lucru care va conduce la blocarea Programelor Nationale ale Ministerului Sanatatii si va lasa fara asistenta medicala primara aproape cinci milioane de cetateni inscrisi pe liste, o situatie fara…

- Medicii de familie si reprezentantii mai multor organizatii de pacienti au pichetat, azi, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si Institutia Prefectului-Judetul Maramures. O delegatie a Societatii judetene de medicina familiei/medicina generala Maramures, condusa de dr. Gheorghe Lascu a fost primita…