- Lasați in coada listei de prioritați atunci cand vine vorba de venituri, medicii de familie cer masuri concrete. Ei sunt nemulțumiți de birocrația din sistem și de sumele primite luna de luna.

- „Promisa inca de anul trecut, aceasta majorare vine abia acum, și nici acum la proporțiile pe care oamenii-pe buna dreptate- le așteaptau. In sistemul sanitar, majorarile salariale sunt acordate doar unei parți a personalului medical care iși desfașoara activitatea la stat. Astfel, medicii de familie…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a trimis adrese catre primarii, spitale și medici de familie, avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile, și le-a recomandat sa ia masuri și sa faca evaluari, astfel incat sa preintampine evenimentele nedorite. In cazul medicilor de familie și primariilor,…

- Ministerul Sanatații a cerut luni direcțiilor de sanatate publica, unitaților sanitare și serviciilor de ambulanța implementarea unor masuri suplimentare privind acordarea asistenței medicale, pentru a preintampina aparitia unor evenimente nedorite in randul populatiei din zonele aflate sub avertizari…

- Pacienților care reprezinta cazuri sociale li s-a prelungit perioada de spitalizare, iar gravidele și pacienții care necesita dializa au fost transportați din timp la unitațile medicale. Din aceasta noapte, județul Buzau se afla sub cod portocaliu de temperaturi scazute, iar incepand cu ora 10.00 intra…

- Cancerul de col uterin este singurul cancer ginecologic care poate fi prevenit, iar cel mai important lucru pentru femei este sa faca regulat testele screening si sa mearga la controalele ginecologice. Programul de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin continua, iar de testare…

- Protest spontan miercuri dimineața la Direcția de Sanatate Publica Dolj. Zeci de medici și asistenți medicali au ieșit in fața sediului nemulțumiți de aplicarea neunitara a legii salarizarii.

- Discutiile care se poarta in aceste zile in legatura cu salariile medicilor pot lasa impresia ca, de la 1 martie, toti vor avea venituri la nivel european si pacientul roman va beneficia de servicii pe masura. Insa medicii de familie, prima linie in relatia cu pacientii si singura categorie…

- Din luna aprilie, medicii de familie vor putea recomanda tuturor asiguratilor analize decontate de Casa de Asigurari pentru depistarea infectiei cu virusii hepatitelor cronice B si C, odata cu intrarea in vigoare a noilor norme de aplicare a Contractului-cadru din sistemul sanitar. De la aceeasi data,…

- Medicii de familie din județul Alba mai au 460 de doze de vaccin antigripal, care vor fi administrate in aceasta saptamana. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Alba, vaccinarea este cea mai sigura si eficienta metoda de prevenire a imbolnavirilor prin gripa. Reprezentații DSP recomanda tuturor celor…

- Epidemie de gripa in Europa. Ministerul Sanatatii recomanda vaccinarea antigripala Ministerul Sanatatii face apel pentru vaccinarea impotriva virusului gripal, dupa ce opt persoane au murit din cauza gripei. Specialistii atrag atentia ca la nivel european este epidemie, iar cea mai eficienta metoda…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca a discutat cu mai multi ministri dupa ce a primit o scrisoare de la peste 80 de ONG-uri. Dancila a declarat in cadrul sedintei de Guvern ca a decis urgentarea legii privind combaterea violentei in familie."Am primit azi o scrisoare semnata de peste 80 de…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) schimba Contractul-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pentru anul 2018. Proiectul, postat pe pagina de internet a instituției…

- Astazi incepe perioada pentru depunerea dosarelor in cadrul unei sesiuni speciale de contractare a serviciilor medicale de catre Casa de Asigurari de Sanatate, pentru 19 furnizori de asistența medicala primara, asistența clinica in ambulatoriu și medicina dentara, in Capitala. La acest moment, marea…

- Medicii de familie si asistentii medicali care participa la activitatea centrelor de permanenta beneficiaza de tarif orar majorat, transmite Casa de Asigurari de Sanatate Alba. In judet, sunt patru astfel de centre, in zona Muntilor Apuseni si la Ocna Mures. Potrivit CAS Alba, zilele trecute a fost…

- Reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate Alba au precizat, pentru Alba24, ca toate contractele de furnizare servicii de asistența medicala primara vor fi semnate pana la sfarsitul zilei de miercuri, astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii normale la cabinetele medicilor de familie…

- Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a anuntat marti ca in perioada 16 - 25 ianuarie 2018 va avea loc o sesiune speciala de contractare pentru furnizorii din asistenta medicala primara, asistenta clinica in ambulatoriu si medicina dentara.

- Repercusiunile problemelor din sistemul de sanatate se rasfrang asupra pacienților, aceștia fiind cei care sufera cel mai mult. Medicii de familie, nemulțumiți de modul in care sunt platiți de...

- Medicii de la Ambulanta, dar si cei din Camerele de Garda ale spitalelor lucreaza la foc continuu. Motivul: ca sa nu plateasca retetele si consultatiile, pacientii nu mai apeleaza la medicii de familie dupa scandalul dintre acestia si reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

- Medicii de familie cer demisiile responsabililor din Sanatate. Conflictul dintre cele doua parti a ajuns la cote alarmante. O mare parte dintre medicii de familie au refuzat semnarea unui contract cu Casa de Asigurari de Sanatate si ii fac responsabili pentru acest esec pe oficialii din ministerul Sanatatii.…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis în care îl informeaza ca medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- De vineri, 5 ianuarie 2018, galatenii asigurati medical la stat se pot intoarce in cabinetele medicilor de familie si vor primi gratuit atat consultatii, cat si retete gratuite si compensate. Asta deoarece medicii de familie si-au incheiat "protestul", care a fost mai degraba un semnal de alarma. Timp…

- Pacienții din Timiș nu trebuie sa-și faca griji ca nu vor primi rețete sau trimiteri daca se adreseaza medicilor de familie din județ, in ciuda protestului anunțat la nivel național. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timiș anunța ca a incheiat semnarea actelor adiționale cu medicii de familie…

- In urma discutiilor purtate intre reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate Iasi si ai Societatea Nationala a Medicilor de Familie si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie, in spiritul deschiderii si transparentei fata de asigurati ale caror interese interese le reprezentam, anuntam…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa cei care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie),…

- "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi afirma ca protestul medicilor de familie este justificat, iar Guvernul trebuie sa adopte urgent un pachet de masuri pentru eliminarea birocratiei si cresterea fondurilor pentru medicina de familie. "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- Conform centralizarii efectuate de CNAS, pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- Aproximativ 40 la suta dintre medicii de familie din judetul Vaslui au semnat, miercuri, noile contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui, a anuntat directorul general al institutiei, Mihaela Chitariu. ‘Dintre cei 159 de medici de familie din judetul Vaslui, 60 si-au dat acordul…

- Și medicii de familie din județul Suceava s-au aliniat protestului național și au anunțat ca, din 3 ianuarie, acorda doar consultații gratuite, nu și rețete compensate sau trimiteri. Medicii spun ca nu au semnat contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate și cer mai multi bani pentru medicina primara,…

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- Medicii de familie protesteaza miercuri. Cel putin jumatate dintre ei nu vor semna nicio reteta compensata sau gratuita. Pacientii vor putea doar sa ceara o consultatie, dar vor primi doar retete simple, nu și trimiteri la specialist. Doctorii sunt nemultumiti ca nu au primit mai multi bani pentru…

- Medicii de familie nu vor mai acorda rețete gratuite și compensate, trimiteri la specialiști și nici consultații decontate de casele de asigurari, ca mijloc de protest fața de subfinanțarea domeniului.

- Medicii de familie și autoritațile din Sanatate nu au ajuns la un numitor comun, astfel ca, de astazi, pacienții celor care nu au semnat actele adiționale a contractul cu CNAS nu vor mai primi trimiteri și nici rețete compensate sau gratuite.

- Medicii de familie au anunțat ca vor continua protestele și ca nu vor mai oferi servicii decontate, intrucat ”nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care protesteaza de mai bine de o luna”.

- Protestele medicilor de familie vor continua și in perioada urmatoare, intrucat niciuna dintre problemele acestora nu s-a rezolvat, anunța Societatea Naționala de Medicina Familiei și Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie vineri, 29 decembrie, intr-un comunicat. SNMF și FNPMF susțin…

- De doua luni, doctorii spun ca nu mai pot practica medicina in condițiile actuale, timp in care Guvernul chiar a propus o majorare a fondurilor, respinsa insa de partea beligeranta. Ieri s-au mai intalnit o data, dar, din nou, degeaba. Așa ca din ianuarie vizitele la medicul de familie ne-ar putea costa

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Sistemul de sanatate va deveni si mai haotic daca medicii de familie vor refuza sa mai acorde servicii gratuite pacientilor. Presiunea va cadea pe sistemul de urgenta pentru ca putini vor fi dispusi sa scoata bani din buzunar pentru retete.

- Intalnirile intre medicii specialiști ai Spitalului orașenesc și medicii de familie au continuat la Cugir. Deși poate mulți ar putea spune ca au devenit obișnuite, aceste intalniri moderate de dr. chirurg Terezia Mureșan (director medical la Spitalul Cugir), nu fac decat sa stranga legatura intre cele…

- Cresterea numarului de accidente rutiere pe soselele din judetul Suceava, evenimente soldate cu un numar mare de morti si raniti, a starnit ingrijorare si in randul parlamentarilor proveniti din aceasta zona a tarii. Primul care a luat atitudine a fost deputatul liberal Ioan Balan, care s-a adresat…

- Senatorul PSD Doina Federovici a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca ultima decizie a Guvernului Tudose de a completa Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și barbați reprezinta un pas inainte in ceea ce privește eliminarea formelor de discriminare…

- Peste jumatate dintre pacientii bucuresteni au primit cel putin o data un diagnostic gresit sau un tratament incorect, conform unei noi cercetari. Mai mult, inainte de a primi un diagnostic corect in cadrul unui serviciu specializat de second...