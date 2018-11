Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar cu arsuri pe 70- din suprafata corpului, care a fost adus de la Neamt la Iasi, este in stare foarte grava. A fost operat noaptea trecuta si se afla in sectia ATI. Este intubat. Are arsuri chiar si pe caile aeriene. Tanarul de 28 de ani a fost ranit in urma unei explozii foarte puternice care…

- Cele mai multe violente pornesc din cauza consumului excesiv de alcool, iar persoanele implicate in incaierari se aleg si cu rani destul de grave, care le pun viata in pericol. Un barbat de 33 de ani, din Dumesti, Iasi, a fost injunghiat de mai multe ori in zona fetei, la baza gatului, in abdomen si…

- Aproape 80- dintre semnaturile stranse de Coalitia pentru Familie in Iasi provin din localitatile din afara municipiului resedinta de judet. „Ziarul de Iasi" a aflat numarul de semnaturi pe care Coalitia sustine ca l-a strans, acum trei ani, la nivelul judetului Iasi: peste 117.500 de semnaturi, circa…

- Societatea Medicilor de Familie din Iași a facut public un caz medical recent pentru a veni cu argumente concrete in favoarea acestor centre. In luna iunie a acestui an, ministrul Sorina Pintea a facut un anunț conform caruia, centrele de permanența care nu s-au dovedit pana acum a fi eficiente urmeaza…

- Medicii de familie din județul Dambovița sunt ingroziți de venirea iernii și de facturile pe care vor fi nevoiți sa Post-ul Medicii de familie speriați de creșterea prețurilor la utilitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ernest Airlines, compania aeriana italiana, si-a lansat operatiunile in iunie 2018, odata cu anuntarea zborurilor directe Bucuresti – Verona, Bucuresti – Genova si Iasi – Verona, Iasi – Cuneo. Incepand cu data de 8 octombrie 2018 pana in aprilie 2019, Ernest Airlines a decis sa isi intrerupa temporar…

- Managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Bistrita-Nasaud, dr. Annabella Muszi, a informat ca in masina se aflau un barbat, o femeie si cei doi copii cu varste de circa 2 si 6 ani, scrie timponline.ro. Citeste si Bistrita-Nasaud. Barbat decedat dupa ce a fost prins sub o autobasculanta incarcata…