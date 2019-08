Stiri pe aceeasi tema

- Personalul medical care lasa pacientii ce se prezinta la Unitatile de Primiri Urgente ale spitalelor sa astepte pe hol peste intervalul de timp prevazut de lege vor fi amendati cu sume intre 1.000 si 3.000 de lei, iar spitalele ar urma sa primeasca amenzi cuprinse intre 20.000 si 30.000 de lei. Asa…

- UPDATE (Ora 16:35): Personalul medical care lasa pacienții ce se prezinta la Unitațile de Primiri Urgențe ale spitalelor sa aștepte pe hol peste intervalul de timp prevazut de lege va fi amendat cu sume intre 1.000 și 3.000 de lei, iar spitalele vor primi amenzi cuprinse intre 20.000 și 30.000 de lei,…

- Specialiștii recomanda evitarea expunerii la soare la orele amiezii și folosirea cremelor cu factor de protecție ridicat. Medicii dermatologi reamintesc faptul ca, deși am intrat in ultima parte a sezonului estival, expunerea prelungita la soare, mai ales la orele pranzului și fara folosirea unor…

- Abia s-a anunțat oficial funcționalitatea sistemului informatic al cardului de sanatate, ca unii medici se plang din nou ca au aparut probleme. Sistemul a dat erori in jurul pranzului, iar pentru mulți pacienți medicii nu au putut verifica daca sunt asigurați.

- Declarație cinica facuta de purtatorul de cuvant al CNAS, miercuri, in cea de-a 17-a zi in care sistemul informatic din sanatate nu a funcționat. Daniel Osmanovici, purtatorul de cuvant al instituției, a declarat, pentru RFI, ca „oamenii mor oricum. Și cu, și fara sistem“, scrie Hotnews. „Medicii…

- Luiza Radulescu Pintilie Ieri, conducerea Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate a anuntat, printr-un comunicat oficial, indisponibilitatea platformei informatice a asigurarilor de sanatate, invocand probleme tehnice si insirand o serie de dispozitii in baza carora medicii de familie urmeaza sa…

- Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, a declarat, pentru MEDIAFAX, dupa ce CNAS a anunțat probleme la sistemul informatic, ca mereu la inceputul lunii, cand sunt raportari „e jale”.„Ținem pacienții cu orele, ii trimitem acasa , ii chemam in alta zi”, spune ea.Citește…

- Situatie revoltatoare la Spitalul de Urgenta Vaslui. Pacientii sunt in pericol sa se aleaga cu o boala in plus, pentru ca apa de la chiuvete a fost contaminata cu periculoasa bacterie E.coli. Chiar si angajatii spitalului au fost la un pas sa se imbolnaveasca.