Stiri pe aceeasi tema

- Nivelurile de radiații din orașul rus Severodvinsk, situat in apropierea bazei militare in care s-a produs o explozie saptamana trecuta au crescut de pana la 16 ori, au anunțat autoritațile ruse. Pe 8 august, dupa un accident pe care autoritațile au declarat ca a implicat un test de racheta pe o platforma…

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat marti Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet),…

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet).…

- Dupa doua zile de tacere, Moscova a recunoscut in cele din urma ca explozia produsa joia trecuta la o baza situata in Marele Nord al Rusiei, nu departe de Arhanghelsk, a avut un caracter nuclear. Mai mulți experți relativizeaza, insa, nivelul de radioactivitate emis. Ce s-a intamplat, de fapt, la baza…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete…

- Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie lichida, relateaza RIA, citand Rosatom. Alti trei angajati ai Rosatom au suferit rani cu grade diferite de gravitate in timpul accidentului, inclusiv arsuri. Ei beneficiaza de tratamentul medical necesar in unitati specializate, a…

- Ministerul rus al Apararii a oferit putine detalii despre acest accident, afirmand doar ca doua persoane au fost ucise si sase ranite in urma exploziei unui motor de racheta cu propulsie lichida. Potrivit presei ruse, incidentul s-a produs joi la centrul de teste Nionoks, care face parte…

- Potrivit primariei, in jurul orei locale 11:40, senzorii sistemului automatizat de monitorizare a radiatiilor si conditiilor meteorologice din Severodvinsk au inregistrat o crestere pe termen scurt a nivelului de radiatii. 'Senzorii din Severodvinsk au inregistrat o crestere pentru scurt timp a radioactivitatii.…