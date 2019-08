Medicii care au tratat victimele accidentului atomic din Rusia se tem că au fost contaminați Cei doi medici au declarat, sub protecția anonimatului, ca autoritațile militare nu i-au informat in legatura cu riscul contaminarii radioactive. Trei raniți au fost aduși la un spital civil din Arhangelsk, unde au fost examinați in unitatea de primiri urgențe, iar apoi au fost trimiși in sali de operație, au explicat medicii. Unitatea de primiri urgențe a continuat sa primeasca pacienți timp de inca aproximativ o ora, pana in momentul in care doctorii au realizat ca cei trei raniți au primit o "doza foarte mare de radiații". Potrivit medicilor, cel puțin 90 de persoane au intrat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

