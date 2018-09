Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, echinoctiul de toamna are loc pe 23 septembrie, la ora 04:54. Acesta este momentul cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°, scrie Mediafax. Echinoctiu de toamna 2018 reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. Din acest moment, ziua scade treptat,…

- Un buzoian a fost infestat cu virusul West Nile. Acesta a primit diagnsticul de meningo encefalita cauzata de infecția cu virusul respectiv. Barbatul in varsta de 63 de ani locuiește in municipiul Buzau și a ajuns la spital in urma unei plimbari cu bicicleta in parc. La trei zile de la plimbarea in…

- Probioticele utilizate pentru imbunatatirea sanatatii sistemului digestiv nu ar trebui recomandate sub forma unui ''supliment universal'' benefic tuturor, conform unui studiu publicat joi in jurnalul stiintific Cell.

- Mai mulți cititori Tion.ro, angajați in cadrul STPT, ne-au scris pe adresa redacției dorind sa atraga din nou atenția asupra situației fara precedent de la societate. Oamenii nu și-au primit salariile de doua luni, iar conducerea societații nu poate face nimic. Nu și-a primit banii de la…

- Autoritațile sanitar-veterinare din Buzau au fost alertate marți de paznicul fondului de vanatoare din comuna Matești dupa ce a descoperit in padure cadavrul unui mistreț. Medicii veterinari s-au deplasat in zona și au descoperit animalul mort. Imediat au fost prelevate probe pentru a fi trimise la…

- Peste 34.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe in Capitala si in judetele Prahova si Arad, potrivit datelor furnizate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe companii cauta muncitori necalificați pentru asamblarea si montarea…

- Furtunile puternice lovesc 15 judete, in orele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea, ce dureaza pana la ora 18. Se vor semnala averse torentiale care vor depasi 25l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie. Potrivit meteorologilor,…