Medicii australieni cer evacuarea din Nauru a copiilor refugiaţi Principala organizatie a medicilor din Australia a cerut luni guvernului sa evacueze din Nauru copiii refugiati, informeaza DPA. Marti, un grup denumit Australienii din Zone Rurale pentru Refugiati va manifesta in acelasi scop in fata sediului Parlamentului de la Canberra.



Paul Bauert, purtator de cuvant pentru probleme pediatrice al Asociatiei Medicale Australiene, a declarat presei ca 6000 de medici s-au alaturat apelului de modificare a politicii guvernamentale din cauza careia 80 de copii refugiati sunt retinuti pe insula Nauru din Pacific. Aproape toti acesti copii sunt traumatizati,…

Sursa articol: agerpres.ro

