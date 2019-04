Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea ar fi trebuit sa fie prezent, ieri, la alegerile din filiala PSD Braila, iar astazi la Inalta Curte de casație și Justiție, pentru a fi audiat in procesul privind DGASPC Teleorman. „Medicii au stabilit aseara sa il interneze și i-au interzis sa iasa din spital! Trebuie sa inceapa sa iși…

- FOTO – Arhiva Codrin Stefanescu a declarat, duminica la un post TV, ca l-a vizitat pe Liviu Dragnea la spital, iar medicii urmeaza sa decida, luni, daca il vor opera pe liderul PSD. Secretarul general al PSD a precizat ca va fi amanata pentru o saptamana validarea in CEx a listei candidatilor la europarlamentare,…

- Liviu Dragnea a ramas internat in spital pentru problemele la coloana. Medicii i-a facut RMN si urmeaza sa decida daca este necesara vreo interventie chirurgicala. Deocamdata seful PSD va ramane cateva zile in spital sub observatie si tratament. Pe 18 martie ar trebui sa dea declarații la Inalta Curte…

- Dupa problemele de sanatate prin care a trecut, cantareața Andreea Balan nu va putea reveni prea curand pe scena. Cel puțin așa afirma surse din apropierea vedetei. Surse din anturajul artistei au afirmat, pentru wowbiz.ro, ca aceasta va fi nevoita sa aștepte șase luni pana se va putea intoarce pe scena.…

- Medicii au mai inregistrat doua decese din cauza gripei, fiind vorba de doi barbati din judetele Braila si Cluj anunta Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP). Numarul deceselor din cauza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inca doua persoane au decedat din cauza gripei, numarul victimelor din acest sezon de iarna ajungand la 89, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba de un barbat in varsta de 51 de ani, din judetul Prahova, confirmat cu virus gripal…

- Potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica sunt oficial 69 de victime rapuse de gripa.

- Medicii clujeni au confirmat ca în județul Cluj o femeie de 39 de ani, confirmata cu virus gripal tip A, nevaccinata a murit luni. Astfel, numarul persoanelor care și-au pierdut viața în urma contractarii virusului gripal în acest sezon a ajuns la 48 în întreaga…