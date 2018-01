Medicii au confirmat ca Donald Trump este sanatos tun. Vizita medicala nu a inclus si un test psihiatric

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Brian Krzanich, seful companiei Intel, este acuzat ca in decembrie 2017 si-a vandut toate actiunile pe care avea voie sa le vanda dupa ce a aflat despre problemele grave de securitate care afecteaza procesoarele produse in ultimii 23 de ani de compania pe care o conduce. La scurt timp dupa…

- Administratia orasului New York va cheltui nu mai putin de 50 de milioane de dolari pentru instalarea de opritoare, care sa impiedice teroristii sa intre cu masinile in spatii pietonale. "Administram unele dintre cele mai aglomerate strazi din lume. Sigur, pietonii trebuie sa aiba spatiu,…

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP. "Statele Unit au acordat in mod stupid 33 de miliarde de dolari ajutor Pakistanului in ultimii 15 ani, iar ei nu ne-au oferit…

- Statul american California a legalizat, luni, vanzarea de canabis pentru uz recreational, lansand cea mai mare piata reglementata din lume cu produse care contin acest drog. Este cel de-al saselea stat american care ia aceasta decizie, dupa Colorado, Washington, Oregon, Alaska si Nevada. Massachusetts…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa. Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA…

- Banca elena Piraeus Bank a anuntat joi ca a incheiat un acord cu fondul de investitii J.C. Flowers pentru vanzarea integrala a operatiunilor din Romania. Tranzactia a fost aprobata de board-ul directorilor Piraeus Bank si de Fondul Elen de Stabilitate Financiara, urmand sa fie solicitat acordul…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Gabriela Firea, primarul Bucuresti, a prezentat un proiect pentru situatia taximetriei in Capitala, dar si situatia Uber si Taxify, scrie Playtech.Primaria Bucuresti vrea sa dezvolte un regulament privind activitatea de taximetrie in Capitala. Uber si Taxify sunt la mijloc. Sunt platforme…

- Guvernul de la Paris le-a propus membrior G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin. Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuale este folosita din ce in ce mai des pentru spalare de bani, trafic de droguri si terorism. "Este justificat…

- Sute de zboruri au fost anulate, duminica, pe aeroportul din orasul american Atlanta, cel mai aglomerat aeroport din lume, unde o pana de curent a blocat pasagerii in terminale si in aeronave. Chiar daca alimentarea cu energie electrica a fost restabilita dupa miezul noptii, incidentul a afectat…

- Statele Unite cer coalitiei conduse de Arabia Saudita sa permita zborurile cu ajutoare umanitare pentru Yemen, relaxand blocada impusa de sauditi. Aproape 80% dintre locuitorii acestei tari au nevoie de sprijin international pentru a putea supravietui. Milioane de oameni sunt afectati de criza…

- In ciuda scandalului legat de recunoasterea de catre Statele Unite a capitalei Ierusalim pentru statul Israel, vicepresedintele american Mike Pence va merge totusi in aceasta luna in vizita pe care o avea programata in Palestina. Un responsabil al partidului palestinian Fatah a sustinut, joi,…

- Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor". Noile norme ale UE vor consolida cerintele existente in materie de combatere a spalarii banilor si vor ameliora combaterea…

- Din cauza cresterii ROBOR, primariile care au facut imprumuturi in lei au de platit acum rate de doua ori mai mari decat la inceputul anului. E si cazul primariei din Targu Jiu, care imprumutase 10 milioane de lei pentru modernizarea stadionului din oras. La inceputul anului, rata lunara a…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Ministerul rus de Justitie a clasat, marti, noua entitati media americane - printre care postul de radio Vocea Americii - drept "agenti straini". Toate aceste institutii de presa trebuie sa aplice pe materialele difuzate o eticheta care sa indice ca "servesc intereselor unui guvern strain".…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Claudiu Turculet, managerul Spitalului de Urgenta Floreasca din Bucuresti, si-a dat demisia de la conducerea institutiei medicale. "Mi-am depus demisia din motive personale", a declarat marti Claudiu Turculet, pentru Agerpres. Turculet este medic primar chirurg si a mai condus Spitalul…

- Desi majoritatea femeilor ii copiaza stilul vestimentar lui Meghan Markle, exista unele care recurg la metode ceva mai radicale pentru a semana cu frumoasa actrita. Chirurgul estetician dr. David Cangello din New York sustine ca din ce in ce mai multe femei apeleaza la rinoplastie pentru a…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Parlamentul rus discuta o propunere de interzicere a accesului reprezentantilor media americane in camera sa inferioara, potrivit agentiei rusa de presa RIA citata de Reuters. Olga Savastyanova, care conduce comisia de reglemantare a camerei, a spus ca acest comitet ia in calcul adoptarea…

- Donald Trump a anuntat vineri ca Secretarul de Stat Rex Tillerson nu va parasi pozitia pe care o are in cadrul administratiei de la Casa Alba. In ultima saptamana, mai multe publicatii au transmis ca Tillerson urmeaza sa fie inlocuit cu actualul director al CIA, Mike Pompeo. "Mass media au…

- Casa Alba a elaborat un plan cu obiectivul inlaturarii din functie a secretarului de Stat Rex Tillerson, care are o relatie tensionata cu presedintele Donald Trump, si inlocuirea sa cu Mike Pompeo, directorul CIA, in urmatoarele saptamani, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.…

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING. Adrian Tanase a fost Chief Investment Officer la NN Pensii, cel mai mare administrator…

- Fiscul scoate la licitatie trei hoteluri ale fratilor Micula, oamenii de afaceri avand mari datorii la stat. Hotelurile scoase la vanzare de ANAF sunt la malul marii, in statiunile Neptun si Olimp, si insumeaza 800 de camere. Fiscul vrea sa obtina pe ele 37 de milioane de lei, arata Digi24.…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut vineri pana la nivelul de 2,19%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Joi, indicatorul Robor…

- Lira turceasca a atins marti cea mai scazuta cotatie pe pietele de schimb, in contextul tensiunilor cu SUA legate de iminentul proces al unui om de afaceri si al unui bancher turc la New York, informeaza AFP. In cursul diminetii, moneda turceasca a pierdut peste 1% din valoare si la 06:52…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- O delegatie a PNL, formata din liderul partidului Ludovic Orban si mai multi parlamentari liberali, a efectuat o vizita in SUA, unde a discutat cu reprezentantii Departamentului de Stat al SUA responsabili de regiunea Europa Centrala si de Est, dar si cu senatorul Ted Cruz (foto), fost candidat la presedintie.…

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" in opinia lui Donald Trump, "nu poate sa santajeze lumea", a avertizat presedintele american intr-o alocutiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile. Donald Trump a promis, de asemenea, sa puna o "presiune maxima" asupra Phenianului…

- Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit publicatiei oficiale Rodong Sinmun, Donald Trump a comis patru erori capitale,…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Consilierul prezidential rus Yuri Ushakov a anuntat ca presedintele Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni vineri, 10 noiembrie, cu ocazia unui summit in Vietnam. "Am cazut de acord asupra momentului (intalnirii), va avea loc pe 10 noiembrie", a declarat Ushakov,…

- Mercedes-Benz a anuntat lansarea in tara noastra a modelelor AMG S 65 Coupe s AMG S 65 Cabriolet. Potrivit unui comunicat remis luni dimineata Ziare.com, pretul de pornire este de 105.023 de euro, cu TVA inclus. In acesti bani beneficiati de versiuena S 450 4MATIC Coupe, cu un consum…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Teatrul Balsoi, hotelul Metropol, centrul comercial GUM si alte cladiri publice din Moscova au fost evacuate, duminica, in urma unor amenintari cu bomba, relateaza Reuters, citand presa locala. Agentia RIA, citand o sursa din Politie, a notat ca din centrul comercial GUM si hotelul Metropol…

- Mii de sud-coreeni au manifestat duminica la Seul in favoarea pacii si in semn de protest fata de apropiata vizita a presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba este asteptat marti pentru o vizita de doua zile in Coreea de Sud, in cadrul turneului pe care il…

- Atunci cand te afli in stare de ebrietate, sa te urci pe cal in loc sa conduci un autovehicul poate parea o idee buna. Politia din Florida nu este insa de aceeasi parere si a arestat o femeie care calarea in stare de ebrietate. Donna Byrne, de 53 de ani, a fost arestata joi pentru "conducerea…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va desfasura…

- Guvernul Statelor Unite a aprobat vineri publicarea unui raport stiintific care arata ca modificarile climatice produse de omenire sunt reale, contrazicand astfel numeroase declaratii ale unor oficialitati din cadrul administratiei conduse de presedintele Donald Trump, informeaza AFP. Studiul…

- Donald Trump, presedintele SUA, l-a desemnat, joi seara, pe Jerome Powell pentru functia de presedinte al Rezervelor Federale (Fed), sistemul bancar central american. "In calitatea de presedinte, putine lucruri sunt mai importante decat numirea unor oameni integri in functii", a declarat Donald…

- Fostul presedinte american Barack Obama a fost citat pentru a face parte dintr-un juriu la un proces in statul Illinois, iar el intentioneaza sa-si faca datoria civica, informeaza BBC. Desi nu au fost oferite alte detalii, Barack Obama este asteptat sa faca parte din juriu luna viitoare.…

- Romania este un stat-frontiera in fata agresiunii Rusiei, a transmis Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului Apararii. Acesta a sustinut ca Romania si SUA impartasesc un parteneriat profund si durabil, declarand ca sustine in totalitate mesajul ambasadorului Romaniei, George Maior,…

- Dupa ce a lansat in aceasta toamna noul Duster, Dacia se pregateste si pentru o noua versiune Sandero. Viitoarea generatie Dacia Sandero va fi lansata astfel in 2019, potrivit revistei Auto Bild, citata de Motor1. Sursa citata noteaza ca si Dacia Sandero va adopta modelul conservator…