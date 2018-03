Medicii ATI din toata tara ameninta ca nu mai intra in operatii. Pintea e surprinsa si spune ca au inteles gresit

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ieri ca medicii sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Universitar din Bucuresti refuza sa intre in sala de operatii din cauza neregulilor in ceea ce priveste regulamentul de sporuri.

- Astazi, de la ora 17,00, se deschide “PERFECT WEDDING” – cel mai mare Targ de Nunți din Argeș. Cunoscuta interpreta Adina Sima va susține un recital in deschidere pentru ca sambata, safie organizat un recital de exceptie al Tarafului George Urziceanu și Gemenele iar duminica, un recital de exceptie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca medicii sectiei de Terapie Intensiva a spitalului Universitar din Bucuresti refuza sa mai intre in sala de operatii din cauza regulamentului de sporuri, precizand ca vineri va avea o discutie cu acestia, pentru clarificarea situatiei.

- O pacienta diagnosticata cu gripa de tip B in varsta de 78 de ani a decedat prin stop cardio-respirator la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia in data de 11 martie 2018. Pacienta, care locuia in comuna Pianu, județul Alba, a fost internata la secția de contagioase a spitalului, in 26 februarie,…

- Pe 9 martie, pentru al saselea an consecutiv, in Romania a fost marcata ziua detinutilor politici anticomunisti din perioada 1944-1989. In 1945, la Bucuresti se instaura oficial regimul comunist, impus de Uniunea Sovietica, cele cinci decenii fiind cea mai neagra pagina din istoria ...

- Echipa feminina de spada junioare a Romaniei a ocupat locul 6, sambata, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. Tricolorele, in formula cu Alexandra Predescu (CSA Steaua), medaliata cu argint la individual, Bianca…

- Incendiu la Spitalul Judetean Alba a izbucnit dupa ce o infirmiera a vrut sa aprinda o lumanare pentru o persoana decedata, care se afla in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). ”Intr-un salon in care era o persoana decedata anterior, o infirmiera a vrut sa aprinda o lumanare, a…

- Eveniment marca AnSil events! PERFECT WEDDING – cel mai mare Targ de Nunți din Argeș este un eveniment cu tradiție, care s-a nascut din dorința a crea pentru miri un loc special in care sa gaseasca, an de an, tot ce-și doresc pentru visul lor. PERFECT WEDDING – cel mai mare Targ de Nunți din Argeș,…

- Alexandra Predescu (CSA Steaua), campioana mondiala de cadete in urma cu trei ani, la Taskent, a fost invinsa in finala de italianca Federica Isola, cu 15-6.In primul tur, Predescu a invins-o pe Paula Lopez de la Pena (Spania) cu 15-12, in turul al doilea a trecut de rusoaica Kristina Iasinskaia,…

- NEWS ALERT GRAUR: Plagiatorii, scosi din CNATDCU. Patru sunt din Cluj, intre care un rector si un prorector Asociatia clujeana GRAUR cere indepartatea persoanelor dovedite ca au plagiat din structurile de decizie ale Ministerului Educatiei. Pe lista figureaza si patru profesori universitari din…

- O femeie de 54 de ani, din localitatea Homocea, județul Vrancea, a baut alcool pana a uitat de ea. Femeia a fost gasita aproape inghețata in casa neincalzita, unde era aproape la fel de frig ca afara. Ea a fost internata in stare grava in spital, cu hipotermie. Vranceanca a fost gasita luni seara, inghețata…

- Producatorul roman de cosme­ti­ce Far­mec a inregistrat in ultimii trei ani o crestere de 36% a vanzarilor pe piata externa, pe fondul implementarii unor politici comerciale pentru partenerii straini, dezvoltarea de produse adaptate particularitatilor anumitor piete de desfacere, cat si a…

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- "Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia comunitatilor minoritare. Aceasta realitate, repetata deseori si in multe foruri, este sustinuta, inca o data de ultimul raport al Consiliului Europei. Uniunea saluta concluziile Comitetului Consultativ al Consiliului Europei, in care se…

- Gripa a provocat deja 21 de decese Numarul deceselor cauzate de gripa la nivel national a ajuns luni la 21, potrivit Centrului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Un barbat în vârsta de 48 de ani, din judetul Iasi, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…

- Cumpana, prima companie care a introdus pe piata romaneasca serviciul de livrarea a apei de izvor in sistem water cooler, acum aproape 20 de ani, are in ziua de astazi peste douazeci de filiale in intreaga tara, iar planurile ambitioase pentru viitor nu se opresc aici. Cumpana a intrat si…

- Gabriela Firea a declarat astazi, in timpul unei conferințe de presa, ca este preocupata de soarta medicilor și ca iși dorește ca aceștia sa nu mai plece din București. In acest sens, primarul general al Capitalei a anunțat ca lanseaza un program special pe care il va finaliza anul acesta. “Il și lansam,…

- Medicii sustin ca prognosticul vital este extrem de rezervat. „A fost trimisa la noi de la Spitalul «Sf. Spiridon», si de atunci se afla in coma, intubata la Anestezie si Terapie Intensiva cu prognostic vital rezervat, fiind vorba despre un caz grav", a precizat dr. Ionut Nistor, medic primar nefrolog…

- Joi, 25 ianuarie, a debutat cea de-a treia editie a Conferintei ”Medicina de Urgenta Azi”, lucrarile urmand sa se incheie sambata, 27 ianuarie 2018. Parteneri ai Spitalulului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare in organizarea acestui eveniment sunt Asociatia ”Prietenii Spitalului Dr.…

- "In cadrul unor intalniri ale asociatiei "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" – Filiala Iasi, companiile (Imbat Delta Taxi, Lux Taxi, Auto Wad RD, Euro Taxi Iasi, Parma-Tax, RVR Taxi si Unreal SRL) s-au inteles sa practice un tarif unic pentru transportul in regim de taxi de 1,99 lei/km…

- Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași dar și asociația din care aceștia fac parte. Potrivit autoritaților, firmele s-au ințeles sa practice un tarif unic. Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași. Autoritațile…

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon. Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Gabriela Ionita, a declarat, marti, pentru…

- Protestatarii care au pornit pe jos din Cluj, pentru a ajunge la protestul din 20 ianuarie din București , au un mesaj pentru bucureșteni. „Daca noi putem sa venim pe jos, voi nu aveți niciun motiv sa nu veniți azi”, le transmite Sorin Bobis, organziatorul marșului. „Marșul a fost normal, nu a fost…

- Colegii polițistului taiat cu sabia i-au procurat un antibiotic. Dan Ciprian Sfichi, polițistul atacat cu sabia in Suceava și ranit grav in zona capului, in timpul unei descinderi in locuința unui interlop s-a recuperat miraculos. Medicii spun ca barbatul vorbește, iși mișca piciorul și mana dreapta…

- Pe 7 ianuarie 2014 se publica ordinul numarul 1 pentru aprobarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan. Potrivit acestuia, toți posesorii de animale erau obligați sa-și inregistreze cainii intr-un registru oficial. S-a creat atunci multa valva in jurul acestui subiect, in…

- "As dori sa ma vad cu rectorul de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures legat de finantarea locurilor pentru medicii militari. Aici, asa cum ne-am angajat, este nevoie de un numar mai mare de locuri pentru medici militari. Vreau sa va asigur ca, in functie de capacitatea de scolarizare…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat ministrilor de Externe din Romania si Ucraina, Teodor Melescanu, respectiv Pavlo Klimkin, urgentarea procedurilor pentru constructia unei rute rutiere rapide pe ruta Cernauti – Suceava – Bucuresti. Gheorghe ...

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Modificari in traseul trenului Budapesta, ce trece si prin Cluj CFR Calatori Cluj informeaza ca trenurile internationale "Harghita" IR 366 și IR 367, Brașov – Budapesta și retur, iși vor modifica ruta, circuland prin Targu Mureș in loc de Beclean pe Someș - începând cu data de 11 ianuarie,…

- Mai mulți clujeni au pornit pe jos, miercuri, in șir indian, spre București pentru mega-protestul #rezist din 20 ianuarie, in fața Guvernului, fața de modificarile la Legile justitiei. Din grup fac parte și patru orbi, dar și un cetațean francez. Ei iși propun sa parcurga peste 40 de kilometri pe zi…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari, urmand ca la admiterea in Institutul Medico-Militar sa fie scoase la concurs 100 de locuri. ”In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- "Romania este pe ultimul loc privind aparatura medicala pentru tratarea cancerului. Bulgaria se afla in fața noastra. (...) Cand auzi o astfel de știre te indignezi? Reflexul este ca da. Noi om fi pe ultimul loc la aparatura medicala, dar cred ca suntem pe primul loc la servicii secrete. Nu putem…

- Inscrierile pentru cursurile teoretice si practice in vederea obtinerii licentelor de parasutist, pilot planor, pilot avion si pilot aeronave ultrausoare motorizate pe care le organizeaza Aeroclubul Romaniei se fac in perioada 8 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile teoretice se vor desfasura in perioada…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj a investit anul trecut peste 650.000 de euro pentru retehnologizare si modernizarea productiei, vizand extinderea portofoliului multibrand de pe piata locala. ”Am mizat pe inovatie in fiecare etapa de dezvoltare a produselor noastre: concept, selectarea…

- Polițistul din Suceava taiat cu sabia de un interlop va fi internat la Targu Mureș. Acolo, Ciprian Sfichi va urma ședințe de kinetoterapie. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde se afla internat Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia de un interlop, la Radauti, au anuntat ca acesta…

- Guvernul a discutat un portofoliu de proiecte de transport ce urmeaza a fi implementate in viitorul cadru financiar multianual (2021-2027) al Uniunii Europene și care, potrivit ministrului Transportului, insumeaza investiții minime de circa 14 miliarde de euro, din fonduri europene și finanțari internaționale.…

- Retailerul grec de jucarii Jumbo, prezent pe piata romaneasca din 2013 prin opt magazine in cele mai mari orase ale tarii, deschide un magazin de jucarii in West Park Retail din cartierul Militari din Capitala, potrivit unui anunt de pe platforma de recrutare ejobs. „Deschidem un nou magazin…

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

