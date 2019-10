Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Elias au venit cu informații de ultima ora privind starea de sanatate a fostului președinte Ion Iliescu. Acesta se simte mai bine fața de ieri, cand a fost internat de urgența cu simptome de infarct. Medicii susțin ca fostul șef de stat se alimenteaza singur și starea lui generala…

- Cei care doresc sa emigreze in Statele Unite pot aplica la Loteria Vizelor, anunta Ambasada Statelor Unite. Cererile de inregistrare pentru programul 2021 pot fi trimise incepand de miercuri, 2 octombrie orele 19.00 și pana marți, 5 noiembrie orele 19:00 (ora Romaniei). Programul cuprinde cerințe noi.…

- Medicii de la Spitalul Elias anunța ca, la cererea familiei și contrar recomandarilor cadrelor medicale, Mario Iorgulescu a fost transferat pentru tratament, luni dimineața, la un spital din strainatate. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au aflat din presa de decizia familiei Iorgulescu.…

- Fostul international si castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Gabi Balint, a suferit un infarct sambata dimineata. El a fost supus unei interventii chirurgicale la spitalul Fundeni din Bucuresti. A fost nevoie de montarea a trei stenturi la inima. In prezent starea lui Gabi Balint este…

- Reprezentanții Spitalului Elias au transmis noi informații legate de starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu. Tanarul de 24 de ani, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a provocat moartea...

- Mario Iorgulescu este constient, dar ramane conectat la aparatele de ventilatie mecanica. Medicii au facut ANUNTUL DUREROS. Ce s-a intamplat cu Mario Iorgulescu in SPITAL "Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in Spitalul Elias cu diagnosticul de politraumatism prin accident…

- Val de caldura tropicala in București și in mai multe zone din țara, anunța meteorologii pentru urmatoarele zile. Aerul va devein irespirabil, in special in a doua parte a zilei de duminica. Meteorologii anunța pentru Capitala temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius la umbra, iar in sud-estul…

- Veste socanta despre cantareața Cornelia Catanga. Interpreta de muzica lautareasca a orbit dupa ce in urma cu doua zile a ajuns la spital in stop cardio – respirator. Starea de sanatate a cantaretei s-a deteriorat din cauza unei diete drastice. Luni, 15 iulie, cantareata a suferit un stop cardio-respirator.…