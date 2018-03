Stiri pe aceeasi tema

- Medicii declanșeaza greva generala dupa Paști, anunța Federația Sanitas. Ei sunt nemulțumiți de faptul ca majorarile salariale din sanatate, de la 1 martie 2018, sunt „doar pe hartie”, a declarat luni pentru Hotnews , prim-vicepreședintele federației Sanitas, Iulian Pope. Protestul medicilor va incepe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a referit luni la protestele anuntate de sindicalistii din sanatate, nemultumiti de salarizarea personalului medical. "Noi am promis in campanie electorala sa marim salariile si pensiile le-am marit si le vom mari in continuare. Inteleg ca sunt suparari de ce nu mai…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutând cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, în 20, 22, 27 si 29 martie, iar

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva generala, potrivit Doinei Fanica, presedinte Sanitas Arges. Nu a fost stabilita inca data acesteia, dar a inceput strangerea de semnaturi pentru deschiderea conflictului de munca. Cei din sanatate sunt nemulțumiți ca, deși salariile au…

- "S-au stabilit actiunile pe care le vom urma. Pe 20, 22, 27 si 29, luna aceasta, vom avea pichetari la cele trei ministere, Munca, Sanatate si Finante. Incepand de maine (marti n.r.) vom strange semnaturi in vederea declansarii unei greve generale, iar cand vom avea destule semnaturi stranse, vom…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de...

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Membrul PSD Liviu Pleșoianu a facut o analiza dupa participarea in numar mare a politicienilor social-democrați la Congresul social-democraților. Pleșoianu face un apel la toți simpatizanții PSD și lanseaza un nou subiect de discuție pe platformele virtuale.

- Manifestantii care au marsaluit duminica pe strazile Barcelonei pentru a cere formarea unui nou guvern regional care sa reia eforturile de separarea a Cataloniei de Spania, in pofida opozitiei Madridului si obstacolelor de ordin legal, informeaza site-ul postului France 24.

- Sindicaliștii din Sanatate spun ca pe fondul noii modalitați de impozitare a salariilor și a plafonarii sporurilor la maximum 30% din salariu, salariile din sistem nu cresc la nivelul anunțat de minister.

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman aduce in atentia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, situatii de “discriminare a medicilor specialisti din sistemul privat, obligati sa lucreze prin contract cu CNAS”. Problemele au fost semnalate de un grup de medici, primiti in audienta la cabinetul sau parlamentar.…

- Reprezentantii Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) au transmis, marti, ca plata orelor suplimentare ar aduce ”sume insignifiante” angajatilor si reclama faptul ca problemele din sistem sunt complexe. Sindicalistii anunta ca, daca pana in 15 martie dialogul cu…

- „Medicii imi spun ca nu ar putea face ce fac eu! La Colectiv s-a pus un mare accent pe rolul nostru”, povestește o tanara asistent social din Timișoara. Adriana Simu, nominalizata la Gala Excelenței, are 31 de ani și a plecat din Targu Jiu sa-și indeplineasca visul in capitala Banatului. De doi ani…

- Reprosul e ca profesori cu vechime au ajuns sa aiba salarii mai mici sau egale cu cei care abia au intrat in sistem. Probleme sunt si in randul personalului nedidactic din inspectoratele scolare, cum ar fi analistii, programatorii, contabilii sau juristii, care acum muncesc mai mult, dar pe aceeasi…

- Guvernul va aproba joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul Sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Da, va fi ordonanta legata si de concediile medicale, pentru ca am cautat sa avem cele mai…

- Inca patru oameni au fost rapusi de gripa in ultimele 24 de ore. In total sunt 26 de decese inregistrate deja in acest sezon, iar virusul se raspandeste mai repede decat se asteptau medicii. Ministrul Sanatatii spune insa ca nu e cazul sa declare epidemie de gripa la nivel national.

- Sindicalistii din Sanatate au anuntat, dupa o alta intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca regulamentul de sporuri este complex si "trebuie luat bucatica cu bucatica", mentionand ca este nevoie de o solutie cu privire la incadrarea in plafonul de 30% prevazut pentru spitale.

- Sindicalistii din Sanatate au avut, luni, prima intalnire cu ministrul Sanatatii pentru a discuta regulamentul de sporuri, precizand ca trebui negociate niste aspecte, in special, pentru spitale, acolo unde sporurile cumulate nu trebuie sa depaseasca plafonul de 30% stipulat in lege.

- Pestele si fructele de mare, prinse in zona Costinesti, ar putea fi cele mai daunatoare sanatatii. Este avertismentul tras de specialisti in urma unui studiu efectuat in apa Marii Negre. In acelasi timp, pestele de crescatorie poate fi daunator doar daca aceasta se alimenteaza cu ape care sunt deja…

- Blocul Național Sindical (BNR) ameninta cu procese, Dumitru Costin, presedintele Federatiei, a afirmat la Realitatea TV ca va sustine atât membrii de sindicat, cât si orice alt salariat din România sa actioneze în instanta

- Membrii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) sunt de parere ca Executivul de la Bucuresti are restante in fata angajatilor din educatie, motiv pentru care au in plan declansarea de proteste in perioada urmatoare. Pe lista nemultumirilor se afla: discriminarile din salarizarea…

- Trecerea definitiva de la fumatul clasic la folosirea tigarilor electronice aduce beneficii substantiale sanatatii, iar tigarile electronice pot contribui la cel putin 20.000 de noi renuntari individuale la fumat pe an si, posibil chiar mai mult, arata un raport al Departamentului de Sanatate Publica…

- Federatia Sindicatelor ANP anunta ca vor fi reluate protestele in cazul in care, vineri, 09 februarie, atunci reprezentantii sindicalistilor vor merge la ... The post Sindicalistii din penitenciare ameninta cu proteste. Vineri ii vor prezenta ministrului o lista cu revendicari appeared first on Renasterea…

- Majorarile de salarii promise de guvernanti sunt in realitate mult mai mici, din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat, scrie Digi 24. In aceasta situatie sunt politistii si profesorii. Cei din urma ameninta cu greva. Cei mai afectati sunt programatorii, salariul lor fiind cu 7 mai…

- Miriam Eugenia Soare, o jurnalista in varsta de 53 de ani, cere ajutorul noului ministru al Sanatatii printr-o scrisoare deschisa. Miriam povesteste printr-o postare pe Facebook ca in 2015 a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer, si-a taiat ambii sani intr-o clinica privata. Un an mai tarziu…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a emotionat internautii dupa ce a postat o scrisoare publica, in care se adreseaza ministrului Sanatatii, relateaza Digi 24.Femeia in varsta de 54 de ani povesteste ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san si a suferit o dubla mastectomie.…

- Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv, acolo unde vor fi votați miniștrii Cabinetului Dancila. Pe ultima suta de metri, Florian Bodog, ministrul Sanatații și Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului s-au retras din cursa. De asemenea, se pare in Guvern va reintra Viorel Ștefan, ca…

- Un protest fata de guvern are loc in aceasta seara, in Capitala. Manifestantii au facut o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia „Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti“.

- Totul despre antibiotice | Cand trebuie sa luam acest tip de medicamente si cand nu Rezistenta la antibiotice este o problema tot mai mare la nivel global. Aceasta apare, dupa cum stim, din cauza faptului ca oamenii au ajuns sa ia antibiotice chiar si in cazurile in care acestea nu au cum sa rezolve…

- Bucureștenii s-au obișnuit sa sune la 112 chiar daca nu au o urgența, mai ales atunci cand e urat afara. Medicii atrag atenția ca fiecare apel nejustificat pune in pericol oameni a caror viața chiar depinde de o ambulanța.

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de furnizorii de servicii medicale si de pacienti, in scopul debirocratizarii si optimizarii activitatii in sistemul asigurarilor…

- Dosarul Lucan. Voiculescu: "A existat un interes clar al unor oameni care se ocupa cu transplantul sa nu fie reguli" Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.

- "Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reușite ale programului nostru de guvernare!", a transmis Liviu Dragnea. Medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti vor incasa bursa de rezidentiat…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistem, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. Unii medici au renunțat…

- De miercuri, medicii de familie nu mai elibereaza trimiteri si retete compensate Medicii de familie isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate,…

- Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, afirma fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu.

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor Socaciu. "Nu exista multi medici sau multi pacienti…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor Socaciu, conform Agerpres.

- Potrivit Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Un studiu recent arata ca, anual, gripa sezoniera provoaca intre 291.000 si 650.000 de decese in toata lumea. Datele spun ca numarul deceselor provocate de gripa depaseste estimarile anterioare, potrivit carora intre 250.000 si 500.000 de persoane ar muri…

- Pentru unii bolnavi, ar fi o condamnare la moarte. Rezolvarea ar putea veni chiar in saptamana Craciunului. Premierul Mihai Tudose i-a invitat la dialog pe liderii medicilor de familie. Medicii de familie s-au tot plans ca birocratia ii ingroapa. Si ca risca sa intre in faliment fiindca banii…

- Florian Bodog anunta ca bugetul pentru medicina de familie va fi suplimentat Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. …

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- Agentia pentru Protectia Mediului din Statele Unite (EPA) sustine ca glifosatul, ingredientul principal din erbicidul Roundup, produs de compania Monsanto, nu ar fi cancerigen pentru oameni, contrazicand concluziile unei comisii din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, informeaza miercuri Reuters.…

- Intr-un comunicat de presa transmis miercuri, Societatea Nationala de Medicina Familiei. aminteste ca in 15 noiembrie medicii defamilie si pacientii lor au manifestat in Piata Victoriei impotriva unui sistem de sanatate deteriorat, deviat de la directia fireasca, iar atunci premierul Mihai Tudose…

- "Am avut o prima intalnire in calendarul consultarilor. Am transmis aseara modificarile pe care le dorim la proiectul de contract-cadru. (...) Nu am terminat, nu am semnat niciun proces verbal, nu am obtinut nimic. (...) Daca nu se rezolva revendicarile noastre la 1 ianuarie, noi nu mai semnam act…