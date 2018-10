Stiri pe aceeasi tema

- Mijloace si forte de interventie pentru situatii de urgenta din majoritatea judetelor au fost angrenate in Exercitiul national "Seism 2018", care a fost declansat sambata, in jurul orei 9,00, si care a avut drept scenariu un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, cu epicentrul in zona seismica Vrancea,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta DELTA Tulcea participa la exercitiul de simulare SEISM 2018.ISU Tulcea se deplaseaza catre Bucuresti cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, 3 SMURD, 1 autospeciala de descarcerare cu punct medical avansat, 1 autospeciala de munca operativa, 2 ofiteri…

- Un amplu exercitiu de simulare a unui cutremur are loc la scara nationala. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, urmat de mai multe replici, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. UPDATE ora 10:50. Raed Arafat a facut mai multe precizari referitoare la…

- Ministerul Afacerilor Interne anunța, în aceasta dimineața, ca un exercițiu național intitulat "Seism 2018" a început la ora 9.00. Scenariul acestuia presupune ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Exercițiul national…

- „SEISM 2018” este exercițiul prin care autoritațile au declanșat o simulare de cutremur in Romania. Este cea mai ampla simulare de intervenție in caz de seism major care are loc in Uniunea Europeana in ultimele doua decenii. La exercitiul din Capitala participa si pompieri din Satu Mare. Incepand cu…

- In Romania a debutat, sambata, de la ora 9.00, un amplu exercitiu de testare a procedurilor si vitezei de reactie a salvatorilor, care aplica scenariul unui cutremur de 7,5 grade pe scara Richter. Simularea, lansata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, vine in contextul unei preocupari…

- Potrivit MAI, incepand cu ora 9.00 s-a declansat exercitiul national "Seism 2018" care consta in punerea in aplicarea a Conceptiei nationale de raspuns post-seism. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. "Au fost alertate toate…

- Raed Arafat s-a aflat, vineri, la Iasi, unde a participat la o ceremonie in cadrul careia SMURD Iasi a primit doua motociclete pentru interventiile in caz de urgenta, el precizand ca acest concept este folosit cu succes in alte tari. "Vorbim de un concept pe care il introducem in orasele mari.…