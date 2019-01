Stiri pe aceeasi tema

- "Prin acest program de screening se poate depista hipoacuzia la copii inca din prima luna de viata, astfel incat sa se poata lua masuri, copilasii sa poata fi tratati. Am inceput in luna octombrie, cand, dupa rectificarea bugetara, programul a fost deblocat. Ministerul Sanatatii a alocat 2.550.000…

- Copiii nascuti in maternitatile de stat din Romania beneficiaza de control auditiv gratuit, realizat cu aparatura medicala moderna incepand din luna decembrie, Ministerul Sanatatii extinzand programul de screening auditiv la nivel national. ‘Prin acest program de screening se poate depista hipoacuzia…

- Ministerul Sanatatii cauta solutii pentru a rezolva deficitul de medici. Ministrul Sorina Pintea spune ca in mediul rural sunt aproximativ 700 de cabinete de medici de familie neocupate si are in vedere o modalitate de a-i convinge pe tinerii doctori sa ramana in tara, dupa terminarea rezidentiatului,…

- Directia de Sanatate Publica Dambovita a primit si a inceput distributia in teritoriu a vaccinului antigripal. Pentru sezonul epidemic 2018-2019, Ministerul Sanatatii a repartizat judetului Dambovita 47.220 de doze de vaccin antigripal.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a primit, in cursul zilei de ieri, a treia transa de vaccin antigripal, care insumeaza 14.500 de doze, a anuntat directorul executiv al institutiei, dr. Catalina Zorescu.„Invitam toti medicii de familie din judet pentru a ridica vaccinul antigripal. ...

- Vaccinul gripal a inceput sa fie distribuit medicilor de familie. Doctorii se plang insa ca dozele sunt insuficiente si sunt nevoiti sa aleaga pe cine imunizeaza gratuit si pe cine trimit sa isi cumpere serul din farmacii. Vaccinul costa in jur de 50 de lei.