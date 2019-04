Medici: „Meningita este una dintre bolile prevenibile prin vaccinare”

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Botosani, ca nu este cazul ca populatia sa intre in panica dupa cazul de meningita meningococica soldat cu decesul elevei de la Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti, subliniind ca exista de la doua pana la cinci cazuri pe an din acest…

- Ministerul Sanatații arata, joi seara, dupa decesul elevei de la Colegiul Național "Gheorghe Lazar" din Capitala, ca in 2017 au fost inregistrate 63 de cazuri de meningita meningococica, dintre care 13 persoane au decedat, potrivit mediafax."Inspectorii Direcției de Sanatate Publica a Municipiului…

- E alerta la un cunoscut liceu din Capitala, dupa ce s-a aflat ca o eleva din anul terminal a pierit fulgerator, ucisa de meningita fulminanta. Autoritatile fac acum pasii necesari pentru ca toti colegii si persoanele care au fost in contact cu fata de 18 ani sa fie evaluate medical, iar unitatea scolara…

- Eleva de clasa a 12-a de la Colegiul „Gheorghe Lazar” din Capitala, confirmata cu meningita meningococica, a murit joi la Spitalul Matei Balș, a confirmat DSP pentru Inspectoratul Scolar...

- Politistii din Bucuresti au facut din nou perchezitii in cazul barbatului suspectat ca ar fi practicat, fara drept, profesia de medic. Totul, dupa ce s-au primit noi plangeri in speta de fata. Perchezitiile de joi au vizat atat locuinta, cat si cabinetul medical in care isi desfasura activitatea barbatul…

- Cazul medicului fals care a operat in mai multe clinici din Romania a scos la iveala detalii incredibile. Mai exact, se pare ca avocatul pe care l-a ajutat pe Matteo Politi sa obtina documentele necesare practicarii profesiei de medic nu apare in Tabloul Avocatilor.

- Noi informații apar in cazul barbatului care a murit, ieri, dupa ce a fost lovit de tramvai, in Capitala. Inițial, s-a spus ca omul ar fi alunecat. Ulterior, mai mulți martori au susținut ca victima a fost impinsa. Care este adevarul?