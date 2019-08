Stiri pe aceeasi tema

- Noua nava inchiriata de ONG-urile SOS Mediterana si Medici fara Frontiere pentru a desfasura pe Mediterana operatiuni de salvare a migrantilor care doresc sa ajunga in Europa a recuperat vineri in apropierea coastelor Libiei un prim grup de 85 de migranti, relateaza agentiile DPA si EFE potrivit…

- Ocean Viking, succesoare a Aquarius si care navigheaza sub pavilion norvegian, a ridicat ancora duminica seara din portul francez Marsilia si a pornit catre Libia. Conform ONG-ului SOS Mediterana, cei 85 de migranti au fost recuperati la circa 60 de mile marine de coastele Libiei de pe o barca de…

- "Am primit cu durere stirea dramaticului naufragiu din urma cu cateva zile in apele Mediteranei in care si-au pierdut viata zeci de migranti, intre care copii si femei", a spus papa in timpul rugaciunii Angelus de duminica din piata San Pietro.Sfantul parinte si-a reinnoit apelul fata…

- Aproximativ 150 de persoane ar fi murit, dupa ce o nava s-a scufundat in apropierea coastei Libiei, in Marea Mediterana, si inca 150 au fost salvate si trimise inapoi in Libia, a anuntat agentia pentru refugiati a ONU – UNHCR, informeaza The Guardian.Nava a parasit Libia din Al Khoms cu aproximativ…

- 'Aproape 150 de migranti sunt dati disparuti si alti 145 s-au intors pe uscat, in Libia', a scris IOM pe Twitter, fara a oferi alte detalii. Potrivit unui purtator de cuvant al Marinei libiene, Ayoub Qassem, citat de Euronews, pana la 116 persoane sunt date disparute si exista temeri ca au…

- Nava Alan Kurdi a Sea-Eye se afla in prezent in Mallorca pentru a pregati viitoarea misiune, ce ar urma sa inceapa intre 22 si 24 iulie, a spus purtatorul de cuvant Gorden Isler.Nava Alan Kurdi, care navigheaza sub pavilion german, a salvat recent peste 60 de migranti din Libia. Duminica,…

- Salvini, care este de asemenea ministru de interne si lider al Ligii (extrema dreapta), a semnat joi un decret prin care ordona fortelor de ordine italiene sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitul acestei nave, Sea-Watch 3, in apele teritoriale italiene.Matteo…

- Salvini, care este si ministru de interne si sef al Ligii (extrema dreapta), a criticat anterior refuzul navei de a face cale intoarsa catre Tripoli, in pofida acordului dat de catre autoritatile libiene. ''Nava avea 'unda verde' pentru a debarca. Atitudinea organizatiei Sea-Watch seamana cu o adevarata…