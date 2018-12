Medici din mai multe state europene vor prescrie in curand plimbari in parc sau la muzeu in locul medicamentelor

Stiri pe aceeasi tema

- Noțiunea de "analiza de risc", in baza careia autoritațile fiscale inițiaza controale sau decid inregistrarea in scopuri de TVA, exista in legislația a șapte dintre cele zece state europene care au raspuns unui chestionar Deloitte Romania pe acest subiect. Procedura propriu-zisa este, de regula, netransparenta,…

- Opt state europene au denuntat marti la ONU intentia de organizare, la 11 noiembrie, a unor scrutine 'ilegitime' in estul Ucrainei pentru alegerea liderilor celor doua 'republici' autoproclamate Donetk si Lugansk.

- Prim-ministrul britanic Theresa May și premierul norvegian, Erna Solberg, au decis marți sa semneze un acord privind dreptul de rezidența al cetațenilor norvegieni și britanici dupa Brexit, chiar daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…

- Medicii din Marea Britanie vor incepe sa prescrie clase de gatit și alte activitați de grup. Decizia vine dupa ce Theresa May a declarat ca singuratatea este una dintre cele mai mari provocari medicale...

- UPDATE – 04.10.2018 ora 13:07 Toate garzile efectuate de medici la centrele de permanenta vor fi platite pana la finalul saptamanii, a anuntat joi CNAS. ‘CNAS a reglementat situatia financiara a centrelor de permanenta din toata tara, iar garzile efectuate de medici la aceste centre vor fi platite pana…

- Asociatia Pro Infrastructura a informat ca luni sau marti va fi facuta pre-receptia segmentului de sosea de la Gilau, care va conecta "autostrada-muzeu" Gilau-Nadaselu, gata din noiembrie 2017, cu restul Autostrazii Transilvania (A3).

- Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, si-a extins planurile de transferare a unor active de sute de miliarde de euro de la Londra la Frankfurt, la presiunea autoritatilor de reglementare europene, legata de amploarea si coplexitatea operatiunilor sale din Marea Britanie dupa Brexit, relateaza…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, si-a extins planurile de transferare a unor active de sute de miliarde de euro de la Londra la Frankfurt, la presiunea autoritatilor de reglementare europene, legata de amploarea si coplexitatea operatiunilor sale din Marea Britanie dupa Brexit, relateaza…