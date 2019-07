O reteta gresita a facut obiectul unui proces complicat, solutionat recent de judecatorii ieseni cu o solutie atipica cazurilor de malpraxis. Daca cele mai multe acuze de acest gen aduse doctorilor au fost transate, in ultimii ani, in favoarea medicilor, cazul sotilor Liliana si Armand Daneliuc s-a dovedit o exceptie. Printr-o sentinta care nu este definitiva, cei doi medici de familie din Iasi au fost obligati sa achite daune morale de 70.000 de euro unei foste paciente, Valeria C., (...)