Medicamentul toamnei. Cel mai bun doctor pentru inimă, tensiune, stomac şi dureri de cap Contra tensiunii arteriale crescute: Pentru combaterea hipertensiunii, consuma cate 100 de grame de nuci in combinatie cu 100 de grame de miere, in fiecare zi, scrie bzi.ro. Trateaza durerile de cap: Pe langa faptul ca aceasta combinatie este delicioasa, studiile arata ca este benefica si in tratarea durerilor de cap si chiar a insomniilor. Daca te doare capul, consuma cateva nuci in combinatie cu putina miere, iar in cazul in care nu poti sa dormi, consuma seara un amestec preparat din 5-10 nuci pisate si 2-3 lingurite de miere. Remediu eficient impotriva ulcerului gastric: In cazul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Este mijlocul lunii octombrie, zile insorite, iar culorile toamnei ne incanta privirile. Acest anotimp este plin de culori ruginii, aceste nuante le putem aduce si in locuintele noastre. Plasticitatea anotimpului cuprinde nuantele de maro, bej si mult aramiu, ce ne indica simbolul toamnei. In urmatoarele…

- Cand frunzele iși schimba culorile, gradele din termometre scad pe zi ce trece, iar vantul aspru, norii și ploile iau locul soarelui arzator, e timpul sa ne schimbam și noi stilul de viața pentru a ne menține sanatoși și a ne pregati organismul pentru iarna. Iata sfaturile specialiștilor pentru o toamna…

- Fructele ce conțin cea mai mare cantitate de zahar nu sunt cireșele, merele sau strugurii, ci curmalele. Ele conțin în medie 27 de grame de fructoza și glucoza în amestec la 100 de grame de fruct proaspat, informeaza luni directmatin.fr.

- Giorgiana Radu Neindurandu-se parca de vara, toamna și-a așternut timid faldurile ruginii peste dealuri și chiar peste noi. Ne-a desprins din valurile involburate ale vacantei, grabita fiind de clopotelul care suna mai devreme in acest an, iar luand in calcul și anii din urma, pare ca, incet-incet,…

- Autoritațile din insula greceasca Santorini vor sa ia masuri pentru controlul fluxului de turiști, speriați ca, deși aceștia pompeaza bani in economia locala, distrug infrastructura și atmosfera insulei, relateaza Wall Street Journal.

- Ținute cel mai adesea in camara, nucile sunt folosite in special in preparea deserturilor, dandu-le un plus de savoare. Insa, miezul de nuca ascunde proteine, grasimi vegetale, fibre, antioxidanți și multe minerale și vitamine. Consuma-le crude și vei afla beneficiile lor! Creșterea…

- 1. Intreaga alimentatie trebuie regandita, nu doar sa ii adaugati in meniu cereale spre exemplu sau mai multe fructe.2. Daca micutul nu bea suficienta apa (2 -3 pahare pe zi cel putin), scaunul nu poate aparea zilnic.3. Daca un copilas nu are nici macar o minima activitate fizica,…

- Bicarbonatul de sodiu, ingredient natural ne-toxic, este usor de gasit in comert si foarte economic. Acestei pudre albe, de-a dreptul miraculoasa, i se redescopera, stiintific, toate virtutile si utilizarile. Cu bicarbonat de sodiu putem trata si vindeca o multime de afectiuni si neplaceri. Utilizata…