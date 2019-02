Stiri pe aceeasi tema

- Masurile intra in vigoare din 9 februarie Falsificarea medicamentelor este de prea mult timp o amenințare grava pentru sanatatea publica in UE. Se vor aplica noi norme privind elementele de siguranța pentru medicamentele eliberate pe baza de rețeta care sunt vandute in UE. 08/02/2019 De acum inainte,…

- Noile norme privind elementele de siguranta pentru medicamentele eliberate pe baza de reteta care sunt vandute in Uniunea Europeana se vor aplica incepand de sambata, 9 februarie 2019, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. De acum inainte, industria medicamentelor va trebui sa…

- Asiguratii gorjeni nu-si pot lua in continuare tratamentul compensat din orice farmacie din tara, ci doar din localitatea in care a fost emisa reteta. Situația persista de ani de zile și se pare ca nici in viitorul apropiat nu va fi rezolvata problema. Reprezentantii CNAS sustin ca de vina ar fi problemele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca în cazul în care nu vor fi finalizati 100 de kilometri de autostrada pâna la încheierea acestui an, atunci seful CNAIR va fi demis. Narcis Neaga spune ca nu poate pune presiune suplimentara pe constructori, pentru ca restul de…

- Proprietarii care si-au instalat o centrala termica individuala de apartament ar putea fi taxați, spun autoritațile. Oficialii susțin ca s-a majorat foarte mult numarul centralelor de apartament, iar ele cresc emisiile de dioxid de carbon. Viorel Alicus, director general in cadrul Autoritatii Nationale…

- Premierul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu directorul general al Comisiei Europene pentru Politica europeana de vecinatate (DG NEAR), Christian Danielsson, și directorul general al Serviciului European de Acțiune Externa pentru Europa și Asia Centrala(SEAE), Thomas Mayr

- Oficialii din orasul german Roth le-au interzis copiilor sa-si mai puna dorintele in bradul de Craciun din piața publica, din cauza ca ar incalca legea europeana a datelor cu caracter personal - GDPR, transmite site-ul ziarului "Welt", citat de Euronews.

- Jurnalistul Ion Cristoiu a facut o analiza extrem de dura dupa prezentarea Raportului MCV la adresa Romaniei, fiind de parere ca solicitarile oficialilor de la Bruxelles sunt absurde și nu au ținut cont de opinia juriștilor.Evenimentul Zilei: (...) Orice om normal de la noi știe ca vecinii…