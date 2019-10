Medicamentele expirate, colectate la Brașov. De ce este important să arunci medicamentele în locuri special amenajate In acest weekend, brasovenii care dispun de medicamente expirate sau pe care nu le mai utilizeaza, pot colecta medicamentele expirate in locuri special amenajate. Farmaciștii din Brașov ii așteapta pe toți cei interesați, in datele de 26 si 27 octombrie, in 6 puncte din Brasov, sa colecteze impreuna, intr-un mod sigur și responsabil, medicamentele exirate, uzate sau ramase in urma tratamentului. In toate punctele de colectare vor fi amplasate recipiente speciale de colectare a deseurilor medicamentoase, iar mai apoi, vor fi prelucrate in siguranta de catre o firma specializata. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

