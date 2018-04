Stiri pe aceeasi tema

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Timp de 3 luni, specialistii au testat 19 jucarii de cauciuc, atat in apa curata, cat si in apa folosita, iar concluziile nu arata deloc bine. Peste doua treimi aveau colonii de bacterii si ciuperci, adica intre 5 si 75 de milioane de bacterii pe centimetru patrat. Asta, la microscop. Pentru ochiul…

- Cresterea economica a Romaniei ar putea fi mai mare daca angajatorii ar avea suficient de multa forta de munca disponibila, iar autoritatile trebuie sa elimine barierele in ceea ce priveste recrutarea angajatilor din alte tari, au spus expertii in resurse umane la ZF HR Conference 2018. „Cea mai…

- Consiliul Concurentei a demarat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Este suspectata limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora artificial preturile produselor…

- Guvernul sustine investitii de 1,3 miliarde de euro pentru a creste participarea pe piata muncii, fiind vizati, printre altii, tinerii care nu sunt incadrati profesional, a declarat, marti, secretarul de stat la...

- 5 miliarde de oameni ar putea trai in zone fara apa, pana in 2050. In contextul cresterii populatiei mondiale si a incalzirii planetei, cererea de apa se va accentua, iar calitatea si fiabilitatea aprovizionarii va scadea, avertizeaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) in cadrul editiei din 2018 a raportului…

- Anul 2018 poate fi anul maturizarii pietei rezidentiale locale, care se afla intr-un moment favorabil, insa majorarea dobanzilor, diminuarea fondurilor Prima Casa, cresterea costurilor de dezvoltare si evenimentele macroeconomice negative pot reprezenta un risc pe termen mediu, arata un raport al companiei…

- Pana in 2030, generatia Baby Boomers va depasi 65 de ani, ceea ce va insemna ca unul din cinci rezidenti ai Statelor Unite va atinge varsta pensionarii, potrivit Fiscal Times. Pana in 2035, raportul dintre varstnici si tineri se va schimba pentru prima data in istoria Statelor Unite, ajungandu-se…

- Dan Pitic: “Clujul are nevoie de 6.000 de apartamente in plus pe an. E un oraș-magnet” VIDEO Dezvoltatorii imobiliari au reușit sa produca intr-un an doar 3.000 de locuințe, in timp ce solicitarile din partea celor care vor sa iși cumpere un apartament sunt de cel puțin doua ori mai mari, a punctat…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții: numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța EY Romania. Creșterea consumului, a…

- Interesul investitorilor pe piata de fuziuni si achizitii din Romania ramane la un nivel apropiat de cel record, dupa ce 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi ani in acest sector, numarul tranzactiilor crescand cu 28%, a anuntat joi compania de consultanta si audit EY Romania. In 2017,…

- Noua din zece oameni de afaceri romani (dintre cei care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc) nu sustin modelul de crestere economica bazat pe cresterea consumului. Iar cei mai multi dintre aceiasi oameni de afaceri (45%), sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privinta…

- Dupa Facebook, Google este urmatorul lider de piata care interzice reclamele pentru criptomonede si pentru alte „produse financiare cu caracter speculativ” in cadrul platformelor de advertising, potrivit Wall Street Journal. Google a anuntat ca noile politici vor intra in vigoare in luna…

- Mediul de afaceri isi doreste stabilitate si acorda o incredere majora Romaniei. Un exemplu este DHL, cel mai important jucator al pietei de curierat express international, care continua sa vada in Romania o destinatie-cheie in strategia sa, mai ales odata cu dezmortirea segmentului de comert online.…

- Ați auzit, probabil de sute de ori, ca viața bate filmul. Da, dar cand in pelicula joaca peste un miliard de oameni, e și mai tare, nu? In 2000, domnișoara Xue ajunge la Qingdao, unde se pozeaza in fața monumentului din ”Piața 4 Mai”. In 2000, domnul Ye ajunge la Qingdao, unde se pozeaza in fața monumentului…

- Aceste medicamente aparent banale pe care le luam fara sa ne gindim de doua ori, sint de fapt foarte periculoase. Numai in SUA, sute de mii de oameni ajung la spital in fiecare an din cauza medicamentelor luate gresit. Nu avem statistici pentru tara noastra, dar putem sa banuim ca nu stam deloc mai…

- Politia din Islanda a arestat 11 persoane care au furat computere in valoare de 2 milioane dolari dupa patru jafuri la centre de date de pe insula, scrie BBC. Doi dintre suspecti au fost retinuti, in timp ce alti noua au fost eliberati pe cautiune. Presa din Islanda a numit scandalul “Big Bitcoin Heist”,…

- Monedele virtuale ucid oameni prin faptul ca sunt folosite pentru achizitionarea de droguri sintetice, a declarat fondatorul Microsoft intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri pe siteul Reddit. „Chiar in acest moment criptomonedele sunt folosite pentru a cumpara fentanil opioid si alte medicamente,…

- ING Bank Romania – creșterea cotei de piața in 2017 și dezvoltarea accelerata a businessului prin digitalizare 2017 - un an digital pentru ING Romania * Home’Bank a inregistrat 830.000 de clienți activi in 2017, reprezentand 73% din totalul numarului de clienți, și 69,6 milioane de logari in platforma…

- Vom simti pe pielea noastra faptul ca, in ultimele zile, in Romania consumul de energie necesar incalzirii a crescut spectaculos, din cauza gerului, sustin analisti ai pietei energiei consultati de Ziare.com. Dupa ce luni functionase la nivel optim, iar marti la nivel normal, Sistemul National…

- Oficiul Federal pentru Munca a anuntat miercuri ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat in februarie cu 22.000, pana la cifra ajustata de 2,39 milioane de persoane. Numarul locurilor de munca vacante a atins un nivel record, datele sugerand ca firmele nu reusesc sa gaseasca…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Romanii cheltuie circa 285 de milioane de euro pe an pe detergent, piata fiind pe un trend usor ascendent inca din 2011. Fata de minimul din 2010 vanzarile locale de detergent au avansat cu circa o treime, cresterea fiind sustinuta in ultimii ani de cresterea puterii de cumparare.

- Citeste si: Producatorii de alimente, despre avantajele si dezavantajele productiei de marci private: Isi acopera o buna parte din productie, dar pretul este mic. Marjele se fac din volume Kaufland ataca piata produselor bio si vegetariene cu doua marci proprii Grafice si tabele retail ♦ Marcile…

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer in orasul nigerian Maiduguri, atac soldat cu moartea a 21 de persoane, a anuntat, sambata, politia locala, potrivit Reuters.“Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Cursul euro a crescut de la 4,6588 la 4,6598 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat între 4,654 și 4,663 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,661 – 4,664 lei. Situația politica și adâncirea constanta a deficitelor de cont și comercial, la care…

- Activitatea de servicii de piata prestate populatiei in anul 2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu anul 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea a provenit de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati…

- Compania nu are activitati de productie in Romania, ci doar in comertul cu produse agro-chimice, o activitatea pentru care a angajat deja o echipa formata din 25 de oameni, scrie ZF . Gigantul american FMC are cota de piata „asigurata” in Romania dupa ce a cumparat mai multe produse din portofoliul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Platforma Romania 100 sustine ca zeci de mii de oameni din sectorul public si cel privat "vor fi afectati negativ de experimentul PSD - ALDE cu salarizarea publica" si cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "degringolada" creata. "PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au…

- Deputatul social-democrat botoșanean a anunțat astazi ca va propune ministrului Educației Naționale și ministrului Muncii și Justiției Sociale implementarea unui plan structurat pentru a reuși ca pana in 2020 sa creasca considerabil proporția tinerilor romani inalt calificați care se intorc sa munceasca…

- In ianuarie, ANRE a majorat pretul reglementat al gazelor pentru populatie, recunoscand furnizorilor un pret mai mare de achizitie a preturilor din piata. Insa furnizorii au in ofertele pentru piata concurentiala preturi mai mici decat cele recunoscute de ANRE. Autoritatea de Reglementare in domeniul…

- 6 tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele 3 zile din cauza consumului de etnobotanice. Specialiștii atenționeaza ca pe piața au aparut droguri noi, mult mai periculoase. Din cauza lor, acum 10 zile, un tanar a murit la spital.

- Cresterea PIB ar putea decelera de la 6,3% in 2017, cel mai ridicat ritm din 2008, la 4,2% in 2018, 3,4% in 2019, respectiv 3,1% in 2020, in paralel cu majorarea investitiilor productive, diminuarea ratei de crestere a consumului si o schimbare de tendinta pe piata fortei de munca, apreciaza analistii…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- ♦ Piata de fuziuni si achizitii a avut anul trecut o valoare totala de 4-4,6 miliarde de euro, conform estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte ♦ Cea mai importanta mutare a venit din energie si a avut o valoare de 401 milioane de euro. Avocatul Florian Nitu, ma­naging…

- Piata de telecomunicatii din Romania a crescut cu 5% din punct de vedere al valorii in 2017, “motorul” acestei evolutii fiind reprezentat de serviciile de internet fix si mobil, a declarat Liudmila Climoc, CEO al Orange Romania, liderul pietei locale de telecom, in cadrul unei intalniri cu media…

- Producatorul roman de dermatocosmetice Ivatherm, cu vanzari de 3 milioane de euro in 2017, planifica sa ajunga la o cifra de afaceri de 5 milioane euro anul acesta. Rucsandra Hurezeanu a relatat pentru Wall-Street care sunt urmatoarele piete vizate si care este cel mai mare client al companiei la…

- Miscarea dobanzilor din piata bancara se simte, deocamdata, doar in ratele la banca datorate de debitori, nu insa si in acumularile celor care economisesc in depozite. In consecinta, marjele de castig ale bancilor se rotunjesc, aspect explicat de economistii Bancii Transilvania. Pentru deponenti,…

- Cresterea globala este de asteptat sa ajunga la 3,6% in 2017 si la 3,7% in 2018, iar atentia investitorilor se va indrepta catre titei, aur si criptomonede, arata o analiza a administratorilor portalului Admiral Markets. „Participantii la piata nu cauta venituri sub forma de diferential…

- Piata de caramida si BCA a avut un final de an spectaculos. Cresterea apetitului romanilor pentru materiale de zidarie a determinat intarirea sau schimbarea liderilor celor doua sectoare, in ciuda unui decalaj de circa 30% intre consum si capacitatea de productie a celor 22 de fabrici functionale. Motivul?…

- Standard Oil and Co., American Telephone si Telegraph Co. au fost gigantii tehnologici ai vremii lor, dominand cu mai mult de 80% pietele aferente. Gigantii din IT de astazi sunt la fel de prezenti, daca nu chiar mai mult, scrie The Wall Street Journal. Google al Alphabet Inc. detine 89%…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

