Stiri pe aceeasi tema

- Medicamente inovatoare, esentiale in tratarea unor boli grave, precum colita ulcerativa, artrita reumatoida, limfomul Hodgkin, Boala Crohn sau mielomul multiplu refractor, sunt in continuare inaccesibile...

- Conform viceprimarului Sucevei, Marian Andronache, taierea sau toaletarea arborilor fara avizele necesare se sanctioneaza cu amenda de pana la 40.000 de lei. Numai ca procedura de obtinere a tuturor avizelor este greoaie. Primarul Sucevei, Ion Lungu, spune ca pot sa treaca si trei luni pina la primirea…

- De astazi, pacienții pot primi gratuit, în farmacii, medicamente compensate, prescrise de medicii de familie. Preparatele compensate în proporție de 100% sunt pentru tratamentul celor mai frecvente maladii, cum ar fi: bolile cardiovasculare, respratorii, osteoarticulare, bolile endocrine,…

- Începând de mâine, 1 februarie, cetațenii pot solicita deja medicamente oferite gratuit. Într-un ordin al Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale și al Companiei Naționale de Asigurari în Medicina se spune ca, pentru a beneficia de medicamente gratuite, fiecare…

- Un razboi mai puțin obișnuit a ieșit la iveala. Salvamont Romania acuza Jandarmeria Montana de faptul ca iși asuma meritele pentru acțiunile de salvare ale salvamontiștilor. Conform Salvamont, acțiuni desfașurate integral de catre ei sunt asumate in presa de catre Jandarmeria Montana.Citește…

- 'Acuzatiile sunt anchetate in conformitate cu procedurile stabilite ale OMS', se afirma in acea declaratie. Acuzatiile au circulat in structurile interne ale OMS, iar organizatia are o politica de 'toleranta zero' fata de astfel de abateri, precizeaza acelasi text. AP a raportat joi ca a obtinut…

- Stocurile de heparina sunt pe terminate in tot mai multe spitale si deja se amana operatiile care nu sunt urgente. Criza vine tot de la producatori. Unul dintre aceștia ar putea reveni in piața abia in aprilie. Altul este in procedura de acreditare, potrivit ministerului Sanatații.

- Ordonanta privind masurile fiscal-bugetare anuntate de Teodorovici, prin care se impune „taxa pe lacomie” bancilor si se supraimpoziteaza principalele companii din energie si telecomunicatii, se afla pe ordinea de zi a Consiliului Economic si Social.