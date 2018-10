Medicamente noi pentru copiii cu boli hematologice

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, in sedinta de luni, o hotarare care prevede extinderea prescrierii la copii a doua molecule cuprinse in Lista de medicamente compensate si gratuite si care sunt destinate tratamentului in purpura trombocitopenica imuna idiopatica, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii.…

- Executivul a aprobat, in sedinta de luni, o hotarare care prevede extinderea prescrierii la copii a doua molecule cuprinse in Lista de medicamente compensate si gratuite si care sunt destinate tratamentului in...

- Totodata, medicii pediatri cu competențe sau atestat in oncologie si hematologie vor putea prescrie medicație de suport in ambulatoriu. In aceasta dimineața a avut loc o ședința extraordinara de guvern, in cadrul careia a fost adoptata și o hotarare indelung așteptata de parinții copiilor care sufera…

- Copiii cu varste cuprinse intre 2 și 18 ani ar putea primi, incepand de la 1 ianuarie 2019, alocatie de stat in valoare de 150 de lei, potrivit unui proiect legislativ inițiat de doi deputați PNL. Acesta prevede, de asemenea, majorarea cu 50% a alocației pentru copiii cu varsta de pana la 2…

- Guvernul spaniol a anuntat miercuri ca va debloca 40 milioane de euro pentru primirea migrantilor minori neinsotiti, al caror numar a ajuns la 10.000, transmite AFP. Guvernul socialistului Pedro Sanchez, instalat in urma cu trei luni, ia aceasta 'initiativa exceptionala' in urma 'cresterii…

- Povestea impresionanta a doctorului din Moldova, pediatru in spitalele din Africa / Liliana Damaschin relateaza ca a studiat despre maladiile specifice zonelor tropicale înca de pe bancile universitații. Pe atunci nici nu visa sa ajunga pe continentul african și sa salveze vieți omenești. Când…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o Ordonanta care modifica Legea farmaciei si prevede sanctiuni pentru farmacii „in cazul eliberarii de medicamente fara pret de producator aprobat de Ministerul Sanatatii sau in cazul pra...

- Executivul a adoptat, in sedinta de joi, o Ordonanta potrivit careia copiii cu varsta mai mica de 3 ani, inscrisi in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, vor beneficia „de activitati educative” sustinute de cadre didactice, respectiv educatori / educatori - puericultori.