- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, vineri, ca a decis sa stopeze exportul de citostatice și imunosupresoare din cauza crizei de pe piața romaneasca. Pintea a declarat ca suspendarea exporturilor este temporara și se va relua peste 6 luni. Decizia a fost luata deoarece pe piața romaneasca…

- Incepand din acest an, Ministerul Sanatații a extins programul prin intermediul caruia pacienții cu AVC ischemic acut pot beneficia de tratament prin tromboliza intravenoasa in primele ore de la debutul primelor simptome, de la 10 spitale pana la 43 de spitale. In Oltenia, insa, programul se deruleaza…

- Sectia de ortopedie pediatrica din Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu „, din Capitala a fost redeschisa astazi. Aceasta a fost modernizata si dotata cu mese noi de operatie, sisteme de iluminat performante si paturi de ultima generatie. Ministrul de resort Sorina Pintea a…

- "Daca oamenii sunt corecti, daca isi fac treaba, asa cum scrie in fisa postului, nu vad de ce ar fi terorizati, pentru ca sa stiti, cei cinci pacienti misteriosi, care au fost deja in cinci spitale, nu au fost toti nemultumiti sau nu au venit toti cu probleme", este mesajul ministrului Sanatatii pentru…

- Ministerul Sanatatii vrea sa inlature mita din spitale. De trei saptamani, in mai multe unitati sanitare au fost trimisi falsi pacienti pentru a-i descoperi pe angajatii care conditioneaza actul medical de mita. „Pacientii falsi” trimisi in spitale, pentru a-i demasca pe medicii care iau mita, reprezinta…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a precizat, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ca programul prin care vor fi trimiși in spitale falși pacienți pentru a sesiza cazurile de corupție din randul personalului medical a inceput deja de trei saptamani. "Nu este o idee a mea, este o parte a strategiei…

