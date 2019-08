Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de West Nile, afectiune provocata de intepatura tantarilor, a fost confirmat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. E vorba de un barbat in varsta de 62 de ani din Iasi. Starea sa este foarte grava.

- Cazul cutremurator de la Sapoca, unde un barbat a ucis cinci persoane și a ranit alte opt, scoate la iveala detalii teribile despre spitalele din Romania. Mai exact, la Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri, din județul Iași, sunt internați 410 pacienți, in 240 de paturi.

- La finalul vizitei pe care a facut-o, vineri, la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, Viorica Dancila a fost oprita de un protestatar, care a intrebat-o ce mesaj le transmite tinerilor plecati peste hotare, dar care ar vrea sa se intoarca, dar le este frica de ce ar putea gasi aici. „Cred ca cele mai…

- Barbatul diagnosticat, in urma cu o saptamana, cu cea mai grava forma de malarie este inca internat la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi. Acesta este primul caz inregistrat la Iasi in ultimii doi ani, iar medicii spun ca, desi imbolnavirile nu sunt frecvente, ar putea fi totusi…

- Reporterii Libertatea au stat de vorba cu mai mulți specialiști despre cazul Caracal. Psihologi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor caritabile. Oameni care lucreaza cu copii, cu tineri și pentru care evenimentele din ultimele doua saptamani sunt la fel de greu de dus ca pentru noi toți. Cum…

- Un barbat infectat cu leptospiroza a fost transferat la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" din Iasi, dupa ce inițial a fost internat la Spitalul Din Barlad. Barbatul de 50 de ani este in stare foarte grava iar prognosticul medicilor este rezervat. Barbatul, in varsta de 50 de ani, a fost adus la Spitalul Parhon…

- Mii de oameni ajung vara la spital dupa ce sunt intepati de capuse! Numai in Sibiu au fost inregistrate 900 de cazuri, iar opt persoane au fost diagnosticate si cu boala Lyme. Nici la Iasi, situatia nu este mai buna. De la debutul verii si pana acum au fost 45 de pacienti diagnosticati cu aceasta boala.

- O mama care a facut un apel disperat pe Facebook, pentru a-și gasi copilul plecat la munca in Anglia, a aflat ca acesta este in viața. Tanarul, absolvent de facultate și plecat de mai bine de șapte ani, a ajuns sa fie dat afara din casa și sa fie la limita supraviețuirii. ”Buna ziua!…