Medicament cu cannabis, în farmaciile din țară Primul medicament care contine un extract al cannabisului utilizat, in special, de bolnavii cu boli cronice si dureri insuportabile ar putea fi gasit in farmacii pana la sfarsitul anului. Este declaratia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, care nu stie deocamdata daca va fi produs in Romania sau va fi importat, scrie ProTV. In prima faza, o comisie specializata trebuie sa stabileasca modalitatea in care va fi utilizat medicamentul. Deocamdata, in absența unor reguli clare care sa le permita cumpararea pe baza de reteta, a produselor de care au nevoie, multe dintre rudele pacienților care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

